Idelux va plancher sur le futur du palais abbatial de Saint-Hubert

Lors d’une conférence de presse ce vendredi matin à Saint-Hubert, le ministre fédéral Mathieu Michel a annoncé que l’état fédéral propriétaire du palais abbatial de saint-Hubert va faire l’objet d’une étude sur son futur. Idelux a été désignée par convention pour mener une étude sur le devenir de ses milliers de mètres carrés. Sans les 6 mois un plan devra sortir pour " dessiner le futur du palais . Idelux va réaliser cette étude gratuitement via une convention entre la Régie des bâtiments et l’intercommunale" a expliqué le ministre Michel. L’idée est de transformer l’ensemble en un lieu multifonctionnel capable d’accueillir aussi bien des activités hôtelières, culturelles, gastronomiques ou économiques tout en conciliant l’ancien et le moderne.