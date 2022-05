Deux jours de «Danse en fête»

La présidente du club, Maryse Marchais, a remercié les sponsors qui ont permis à la barque de ne pas couler mais également les parents et jeunes qui sont restés malgré les difficultés pour rejoindre Hotton. " En septembre, nous avons eu énormément de messages de parents ou d’élèves nous disant qu’il leur était impossible d’arriver à l’heure à cause des travaux et qu’ils nous quittaient, je l’espère, provisoirement. Je remercie donc les personnes qui sont restées… malgré le pont! "

Elle quitte son mariage… pour venir danser

Maryse Marchais n’a pas oublié de rappeler non plus la solidarité affichée par ses professeurs et ses élèves durant l’année.

Une solidarité marquée plus particulièrement encore par l’une des danseuses, Caroline, qui célébrait son mariage samedi dernier mais qui a quand même tenu à assurer ses deux prestations de la soirée. Elle a donc "abandonné" ses invités l’espace d’un instant pour rejoindre le complexe, où elle a été rejointe plus tard par son mari, qui lui a remis en cadeau le livre contenant un petit mot de chacun des membres du club.