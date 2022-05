Décédé à Muno à 87 ans, René Incourt a été pendant plus de 60 ans secrétaire de l'harmonie !

Après des études d’instituteur à Carlsbourg puis Verviers, René Incourt revint enseigner à Muno et Lambermont, épousa Marie-Louise et fonda une famille de six enfants. Depuis cette lointaine époque, il s’est investi dans la vie locale: à la paroisse, au syndicat d’initiative, dans de multiples réunions (vie rurale, ligue des familles…). Passionné par le dialecte local, il avait organisé des cours de patois d’Muno et a été membre de l’Académie du Patois Gaumais.

C’est sans doute à l’harmonie locale "Les Amis Réunis" que son action a été la plus marquante. "Avec ses trois frères, il est devenu musicien (bugle) comme d’ailleurs plus tard ses enfants. Fin des années 50, il accepte le poste de secrétaire, poste qu’il occupera pendant plus de 60 ans. Il aimait à rappeler avec plaisir et nostalgie ses souvenirs: expo 58, fancy-fairs, sorties mémorables, voyages… Président d’honneur de la société, il travaillera jusqu’à la fin à la vie de celle-ci puisqu’il posera les grandes affiches du dernier concert et y tiendra la caisse. Discret, dévoué, de bon conseil, amateur également de sorties et de réjouissances, il avait pleinement sa place parmi nous. Le 7 mai dernier, il participait encore à un repas amical avec les musiciens" , témoigne le président Nicolas Dessoy

René Incourt repose au funérarium Mohy à Bouillon et ses funérailles seront célébrées ce vendredi 26 mai à 10h30 à Muno.