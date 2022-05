Ce samedi à Saint-Hubert, 40e chapitre de la confrérie internationale des Compagnons de Saint-Hubert

La cérémonie sera animée par les trompes de chasse du Royal Forêt Saint-Hubert, la soprano Jasmine Daoud de l’Opéra royal de Wallonie ainsi qu’un trompettiste compagnon allemand.

Tous des chasseurs engagés

Affublés d’une cape verte et d’un chapeau à plumes, les compagnons sont présents à Saint-Hubert au moins trois fois par année et cela depuis plus de quarante ans. Cette confrérie à vocation internationale fut créée en Belgique en 1979 par un premier groupe de chasseurs belges, français et allemands, lesquels ont établi un code d’honneur, la confection d’une médaille, d’une cartouche et du brevet de chevalier de Saint-Hubert. Elle ne regroupe que des chasseurs qui prêtent serment et qui s’engagent à respecter le code d’honneur en toute confraternité et convivialité. Les aspirants compagnons sont soigneusement choisis et sélectionnés par leurs parrains respectifs qui sont obligatoirement devenus chevaliers. Ce n’est qu’au terme d’un long parcours progressif que le compagnon intronisé se voit nommer officier; il reçoit la toge au terme de 10 années.

Il ne s’agit pas de parader, car les activités et objectifs sont stricts. Parmi leurs compétences et activités, plusieurs membres participent chaque année aux examens du permis de chasse. C’est ainsi que l’an dernier, un compagnon de Saint-Hubert a pu encadrer dans son groupe la princesse héritière lors de son examen de chasse au camp militaire de Marche-en-Famenne.

La confrérie regroupe plus de 750 membres venus de tous les pays et organise toujours ses chapitres à Saint-Hubert, la capitale européenne de la chasse et de la nature, mais aussi la ville du saint patron des chasseurs.