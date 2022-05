6 mois pour trouver un futur au palais abbatial de Saint-Hubert

Idélux a été désignée par convention avec la Régie des Bâtiments pour mener cette étude sur le devenir des 15000 mètres carrés de cet ensemble dont le palais abbatial, bien sûr, qui est classé au patrimoine exceptionnel de Wallonie.

Dans six mois, voire un peu plus si le délai est intenable, Idélux devra donner gratuitement, les grandes lignes de ce qui constituera le futur de ce site d’exception.

Pourquoi une convention portant sur six mois? "Parce que je souhaite ensuite avancer et verrouiller pour le futur, via d’autres conventions pérennes, les projets qui vont se dégager de cette étude. Il ne reste que deux ans avant la fin de la législature, voilà pourquoi il faut mettre le futur de ce site sur les rails et, je le répète, le verrouiller", dit Mathieu Michel.

Le but, on le comprend, c’est que cette énième étude sur le palais abbatial ne soit détricotée par le successeur de M. Michel après les prochaines législatives. Il faut assurer le coup et, comme l’a répété le député fédéral Benoît Piedbœuf, "quand il s’agit de prendre des mesures bénéfiques pour la Wallonie, on peut compter sur la solidarité du PS."

Et il en faudra.

Première étape: le tour de force du secrétaire d’État, c’est d’avoir obligé le fédéral et donc la Régie des Bâtiments à travailler avec les acteurs locaux. Ce qui est assez inédit parce que la démarche habituelle dans le chef de la Régie, c’est de vendre le patrimoine au plus offrant, en dépit des projets ou des idées des acteurs locaux.

Deuxième étape: la vente des lieux (estimation de 3,2 millions faite par le comité d’acquisition) a été suspendue.

Troisième étape: Idélux, aux dires de son président Élie Deblire, est déjà à l’œuvre et planche sur ce plan en se basant… sur une étude très complète réalisée par Idélux voici une vingtaine d’années. "Nous avons transféré 50000 € du Fonds d’expansion au sein d’Idélux pour permettre à nos services du département projets publics d’y travailler" , dit encore le président.

Quatrième étape: il faut discuter avec les deux ou trois investisseurs fortunés qui se sont manifestés pour l’achat du site: "Les dimensions des bâtiments étaient une pierre d’achoppement. Le plan commandé à Idélux permettra peut-être à ces opérateurs de développer leur projet dans un cadre redimensionné. L’idée ce n’est pas de subir la stratégie de ces opérateurs. La somme des projets doit venir d’une stratégie commune qui va amener les opérateurs à entrer ou pas dans ce projet commun ", résume le secrétaire d’État.

Idélux va donc réaliser cette étude gratuitement via une convention entre la Régie des Bâtiments et l’intercommunale.

Pour y faire quoi? La réponse du secrétaire d’État est assez vaste et un peu fourre-tout. Cela ne l’engage à rien. Voici en effet ce qu’il répond à cette question: "L’idée est de transformer l’ensemble en un lieu multifonctionnel capable d’accueillir aussi bien des activités hôtelières, culturelles, gastronomiques ou économiques tout en conciliant l’ancien et le moderne."

On n’est pas très avancé avec cela.

Rendez-vous dans 6 mois.