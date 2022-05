Et d’enchaîner rapidement en prenant l’exemple des offres liées au gros œuvre pour le hall sportif. Quatre ont été rentrées. "Il faudra voir s’il faut continuer le projet ou pas sur base de la remise de ces offres. Ce point reviendra au prochain conseil où chacun pourra s’exprimer", dit-il laconiquement, sans donner de chiffres.

Du temps perdu!

Ces chiffres, ils vont être donnés par le conseiller de la minorité Guy Schmitz: "Il y a une augmentation de 950000 €. Il faut le dire", expliquant qu’en 2003, "on en était à moins de 2 millions. Aujourd’hui, nous sommes à 6,5 millions. C’est une perte de temps, une perte d’argent. On a perdu 15 ans et 4 millions."

Cette analyse n’est pas partagée par la majorité, l’échevin de finances rappelant que la promesse de subsides était arrivée il y a moins de 2 ans. Guy Schmitz enchaîne en avançant que "ce n’est pas l’actuelle majorité que je vise"