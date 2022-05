L’un des résidents avait porté sept coups de couteau à un autre. La victime grièvement blessée avait dû être emmenée au CHU de Liège. L’auteur, un homme d’une trentaine d’années, avait réussi à prendre la fuite. Un avis de recherche avait d’ailleurs été diffusé à l’époque. Le fugitif avait finalement été intercepté en octobre en Allemagne. Il avait expatrié vers la Belgique afin de se s’expliquer devant la justice. Et mercredi, sous le coup d’un mandat d’arrêt, il s’est retrouvé devant le tribunal correctionnel de Marche pour répondre de tentative de meurtre. Il semblerait que la victime et l’auteur étaient en conflit. Il avait dès lors été décidé, au sein du centre Croix-Rouge, de les écarter dans deux ailes différentes. L’auteur explique qu’il était venu rechercher des affaires personnelles, au matin du 15 juin, et qu’une nouvelle dispute aurait alors éclaté.

Mais le parquet a eu une autre vision des faits, en estimant que la victime a été attaquée durant son sommeil. "Le prévenu dit qu’il a été agressé et qu’il n’a fait que se défendre; mais il ne peut y avoir de légitime défense contre quelqu’un d’endormi" retient au nom du parquet, la substitut Pascale Robert. Lors de son interpellation, le prévenu avait d’abord dit ne se souvenir de rien avant d’expliquer avoir préféré agir. " Il utilise le terme d’"animal" au sujet de la victime, relève la représentante du ministère public. Nous sommes face à quelqu’un de violent rejetant la faute sur les autres." La substitut réclame 7 ans de prison.

«Il y place pour la provocation»

L’avocat du prévenu, MeMathieu Robert, ne remet pas en doute le fait que son client ait porté des coups de couteau. Mais il décrit un contexte. " Quand on discute avec les responsables de centres pour réfugiés, on prend conscience de la tension qui y règne par le vécu personnel, le poids de l’histoire et ce que les résidents ont enduré" souligne l’avocat du prévenu. Le conseil évoque aussi le conflit latent entre les deux protagonistes. " Est-ce que la victime dormait réellement et est-ce que l’altercation n’a pas débuté à la limite des chambres?, interroge MeRobert. On peut imaginer que la scène s’est ensuite orientée vers la chambre. Les coups de couteau sont incontestables. Je ne me vois pas non plus plaider la légitime défense mais au moins, il y a place pour la provocation."

Cette excuse légale, si elle retenue par le tribunal, permet d’atténuer la peine. L’avocat du prévenu, estimant les réquisitions de 7 ans de prison "démesurées", sollicite pour son client une peine réduite au minimum possible. Jugement le 22 juin.