De plus en plus d'art urbain à Virton: une oeuvre en acier corten bientôt au dos de l'église

Pour chacune de ces interventions, la Commission culturelle s’est pleinement investie, dans le choix des œuvres, leurs emplacements et leurs acquisitions. "Cela permet de découvrir ou redécouvrir des espaces de vie communs et donne une autre dimension à ces lieux publics, au-delà de la morosité du quotidien. La fin des travaux du centre-ville était l’occasion ou jamais de mettre en place un nouveau projet", explique Frédéric Gribaumont, de la Commission culturelle de Virton

Une œuvre de Pierre-Alain Gillet

Un nouvel élément vient d’être placé cette semaine. On peut l’admirer le soir, bien éclairée!

Il s’agit d’une pièce de grand format, en acier corten perforé, au dos de l’église. Le fil conducteur de ces œuvres est: "ville ancrée dans son passé et tournée vers l’avenir" et "ville tentaculaire".

"Pour cette première œuvre, nous nous sommes adressés à Pierre-Alain Gillet. Architecte de formation, il a exercé ce métier et ses connaissances liées en urbanisme, comme fonctionnaire à la Province de Luxembourg. Attiré par le monde des arts en général et notamment les arts plastiques et graphiques, il a développé dans ce domaine recherches et réflexions liées à la forme et au trait, perfectionnant sa technique aux cours de l’Académie des Beaux-Arts. Sa conception du projet nous a séduits ", explique Frédéric Gribaumont.

La partie inférieure (le noyau) est fort ajourée par la découpe des masses formant le bourg médiéval.

Au-dessus vient un élément symbolique… la spirale. Spirale, préférée par l’artiste dans un souci visuel et symbolique aux tentacules, qui est générée par un noyau de départ et qui se termine par la main, en geste d’accueil large et d’ouverture, qui s’ouvre de plus en plus. La spirale ainsi construite schématise le noyau urbain et son extension dans un esprit humain. Virton, ville historique à l’urbanisme évolutif accueillant à l’échelle humaine, au départ d’un embryon fort. Enfin, la main accueille et sème à tout vent les pétales, pour une harmonie de vie. D’autres sculptures suivront, dont le fameux cheval de Philippe Brodzki. .