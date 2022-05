La Commune souhaite, entre autres, apporter plus de sécurité aux citoyens, en leur facilitant notamment l’accès à l’information.

Entre application mobile et parking intelligent

Après le guichet citoyen qui est accessible depuis plusieurs mois aux habitants et qui leur permet de commander des documents administratifs en ligne, place à d’autres innovations. Quatre outils sont désormais mis à disposition pour un montant total de 350000 euros, financés de moitié par la Wallonie.

1. Bastogne en poche

Il s’agit d’une application mobile à télécharger sur smartphone. L’application "Bastogne en poche" est gratuite et vise à améliorer les échanges entre la Commune, ses citoyens mais aussi les touristes. Toutes les informations relatives à la vie locale s’y trouvent comme les services communaux, numéros utiles, les transports en commun, les différentes balades accessibles ou encore les événements. D’un point de vue plus touristique, les musées y sont également répertoriés ainsi que les établissements Horeca et les hébergements.

2. Citybeacon, la borne connectée

Vous l’avez certainement aperçue au cœur du Quartier Latin. Cette borne, installée depuis décembre, permet désormais une connexion au wifi gratuite jusqu’à 300 mètres. Cette borne collecte certaines données comme les flux piétons et automobiles et ce, via une caméra intégrée. Là aussi, tout comme l’application, citoyens et touristes peuvent y trouver toutes les informations dont ils ont besoin .

"Ce lieu a été choisi pour plusieurs raisons , explique le bourgmestre de Bastogne, Benoit Lutgen. Tout d’abord, ce quartier connaîtra bientôt un nouveau nom et un nouvel élan, notamment à travers le futur pôle culturel. Ensuite, nous souhaitons enlever cette barrière qu’ont encore les citoyens lorsqu’ils doivent se rendre dans ce quartier."

3. Un éclairage sécurisant

Autre nouveauté, un éclairage installé dans la rue Lamborelle.

En cas de problème détecté via les caméras de surveillance, la police, qui contrôle à présent les points lumineux à distance, peut configurer l’intensité de l’éclairage afin d’avoir une visibilité optimale dans la zone critique. Un outil bien utile lors de débordements de fin de soirée.

4. Un parking intelligent

Le parking sur la Place Mc Auliffe dispose désormais deux panneaux, l’un installé dans la Grand-Rue et l’autre, route de Marche. Ces panneaux affichent le nombre de places encore disponibles sur la place, grâce à des capteurs intégrés sur chacune des places de stationnement. Ce quatrième outil permet d’améliorer la mobilité de la zone lorsque le parking est saturé, particulièrement aux heures de pointe.

Ces quatre nouveaux outils sont administrés via une plateforme de gestion. Cette dernière permet l’enregistrement de données et centralise de cette manière toutes les informations du parking de la Place Mc Auliffe, de la borde connectée mais aussi des caméras de surveillance.