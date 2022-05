Votre consultation maintenue ou annulée à Vivalia? L’hôpital va vous appeler

Bonne nouvelle, les secrétariats sont maintenant en capacité de contacter toutes les personnes qui avaient un rendez-vous en consultation, informe Vivalia dans un communiqué de presse. Ce qui n’était pas le cas auparavant, suite à la cyberattaque de grande ampleur, qui a touché Vivalia en plein cœur, la nuit du 13 au 14mai.

"C’est donc via un appel téléphonique personnalisé et passé dans les meilleurs délais que chacun sera informé du maintien ou de l’annulation de sa consultation, précise l’intercommunale. Rappelons que cette décision est justifiée par l’état du patient ou un suivi médical, sur avis du médecin."

Rappelons que les personnes bénéficiant d’un suivi médical essentiel (femmes enceintes, chimiothérapie, oncologie, diabétologie, orthopédie pour un suivi de plâtre) doivent se présenter à l’hôpital pour leur rendez-vous.

Le patient envoyé aux urgences ou ayant une consultation maintenue avec un spécialiste doit se présenter avec un listing de ses médications et antécédents, une copie de son dernier rapport et des biologies et actes techniques récents pertinents.

Les opérations non-urgentes restent annulées sauf exception. Leur reprise dépendra du niveau de rétablissement à venir des systèmes d’information.

Les examens programmés en radiologie/scintigraphie sont toujours suspendus.

Les labos fonctionnent à 50% de leur capacité

Au niveau informatique, les avancées se poursuivent. "On avance sur les priorités dans le but de pouvoir redémarrer progressivement une activité élective (non-urgente) dès que possible", déclare Vivalia.

– 341 machines connectées ont pu être récupérées et intégrées en zone propre pour être opérationnelles (contre 220 24 heures plus tôt);

– La capacité d’accès au dossier médical des patients s’élargit avec l’installation progressive de nouveaux ordinateurs dans les sites, cette progression est liée au rythme imposé par les conditions de sécurité;

– Dans les labos, en moyenne pour les 3 sites, plus de 50% des capacités fonctionnelles internes ont été restaurées.

Pour toute question générale, un call center (0800/35.168) est opérationnel 24 h/24 et 7j/7.