Les Copains d’abord chantent Goldman

Lors de ces soirées, le programme sera présenté en deux parties, programme travaillé sous la direction de Damien Hurdebise, chef à multiples ressources étant donné qu’il dirigera et accompagnera tous les chants au clavier. Pour plonger le public dans le "son Goldman", un bassiste, un percussionniste et une saxophoniste compléteront l’ensemble.

Comme c’est leur habitude depuis quelques années maintenant et grâce à leur persévérance, les choristes proposeront un programme entièrement chanté par cœur.

"Tâche pas si facile quand on y ajoute des chansons à texte plus compliqué et des arrangements musicaux qui nous font voyager dans des ambiances toutes différentes."

Une option scénique qui permet le mouvement, la mise en scène et d’autres surprises.

Les concerts débuteront à 20h30 au Centre culturel d’Izel les vendredi 27 et samedi 28 mai.

À noter qu’il est programmé également au Rox à Rouvrroy le samedi 25 juin à 20h30. L’entrée est fixée à 12 €.

0495 88 93 73