45 richesses valsuroises à découvrir en deux jours, le 11 et 12 juin

"Cela nous tient à cœur de mettre en avant les richesses de notre territoire en rassemblant ce qui est intéressant à voirchez nous" , souffle le bourgmestre Yves Besseling, présent au Vauxhall pour présenter le programme estival. "D’autant que les éditions organisées en 2011, 2013 et 2015 ont rencontré un beau succès, autant chez les ambassadeurs que chez les visiteurs, c’était donc dans nos cartons de le refaire, mais le Covid y avait mis un coup de frein" , ajoute Angélique Creer, en charge du projet pour la Commune.

Preuve de ce succès, plus de 20 ambassadeurs, qui avaient participé à la dernière édition voici 7 ans, ont à nouveau répondu positivement à l’invitation. "L’autre moitié, ce sont donc tous des nouveaux participants, le programme est toujours différent" , précise la chargée du projet. Avec quelques surprises ."Même nous, nous avons découvert des passions qu’on ne soupçonnait pas sur notre territoire" , confie l’échevin du Tourisme René Reyter.

Stylos, âne, jeu de rôle, padel, yogaou…?

Cela prendrait bien trop de lignes de détailler les 45 découvertes possibles, mais on peut tout de même citer des expos photos, des céramistes, un créateur de meubles, des potières, une initiation au jeu de rôle, la rencontre de poneys, d’ânes ou d’animaux de la basse-cour, la découverte d’un jardin ou encore un musée de vieux tracteurs.Sans oublier du padel, du reiki equin et des endroits particuliers comme la grotte Notre-Dame de Londres, la ferme du Monceau, la place Irzyk ou un arbre remarquable à Sibret. Sans oublier un collectionneur de… stylos-billes.

En plus des 45 découvertes, le programme propose aussi deux kermesses, à Morhet et Hompré, ainsi que des menus spéciaux dans les restaurants Chez Coluche et aux Étangs de la Strange. C’est simple, il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges, pour émerveiller au mieux toute la famille. Soit en réalisant votre propre route selon vos intérêts, soit en suivant un circuit proposé via une carte-programme disponible sur le site de la Commune. "Vous pouvez le suivre dans son ensemble ou en partie, chacun fait comme il veut , indiqueRené Reyter. Cela permet aussi de profiter voire de découvrir nos beaux paysages et de passer par des chemins parfois peu connus." Toujours bon à savoir, les accès PMR sont indiqués sur la carte-programme.

Il ne vous reste plus qu’à partir à la découverte de ces nombreuses richesses et passionnés qui font la valeur de la commune valsuroise.Car, comme le dit Angélique Creer, à côté de sa nature, "le vrai potentiel de notre territoire, ce sont ses citoyens" .