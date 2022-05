Viva for Life 2022: c’est parti!

Petit rappel: depuis neuf ans, la RTBF a mis sur pied cette opération de récolte de dons pour venir en aide à quelque 80000 enfants vivant sous le seuil de la pauvreté. Et durant 144 heures non-stop, trois animateurs occupent le Cube, véritable studio mobile. Après Liège, Nivelles ou encore Tournai, c’est au tour de Bertrix d’accueillir cette opération. Mais au-delà de la cité des Baudets, c’est toute une province qui est appelée à se mobiliser puisque c’est une première en Luxembourg cette présence du Cube Viva for Life!

De la présentation à l’action

Lors de la soirée de présentation du projet au Centre culturel de Bertrix, les différents responsables et animateurs ont d’abord, au travers d’un petit film, rappelé le principe et les modalités pratiques de cette récolte de dons après que le bourgmestre Mathieu Rossignol a appelé à la mobilisation citoyenne en faveur de cette opération. "Un défi de taille que nous sommes prêts à relever avec les Bertrigeois, mais aussi avec l’ensemble de la Province de Luxembourg qui accueille l’opération pour la première fois. L’appel est lancé ce soir à la mobilisation générale", a-t-il souligné.

Cindy Laudelout, cheffe de projet Viva for Life, accompagnée de Pierre-André Itin, Jean-Marc Decerf, Camille Blondiau et Geoffrey Stiénon, a tracé les premières lignes de cette mobilisation. L’équipe RTBF a d’abord rappelé les objectifs de l’opération.

Pour rappel, ce projet de cube de verre est né aux Pays-Bas en 2013. Durant six jours et six nuits, les animateurs s’enferment dans le Cube pour animer l’opération. Et depuis 2013, l’opération a permis le soutien à 925 associations actives sur le terrain de la pauvreté. Les dons récoltés en 2021 ont permis de financer 166 associations luttant contre la pauvreté infantile grâce, entre autres, à l’organisation de plus de 410 défis.

Petit chiffre qui en dit long: en Région wallonne, ce sont 25% des enfants qui se retrouvent sous le seuil de pauvreté. Raison pour laquelle, la mobilisation de tous s’avère plus que nécessaire.

Les organisateurs accompagneront et soutiendront les différentes initiatives en leur donnant la visibilité nécessaire.

Des défis en projets

Parmi la bonne centaine de personnes qui avaient rejoint le Centre culturel lundi soir, plusieurs d’entre elles ont déjà manifesté leur désir d’organiser des défis. C’est ainsi que des groupes de marcheurs sont prêts pour récolter des fonds. On a aussi parlé d’un triathlon spécial. Les aînés avec le projet de deux défis spécifiques. Les écoles se disent aussi prêtes à organiser des manifestations.

Le syndicat d’initiative bertrigeois se mobilisera pour trois défis dans le courant du mois d’août.

Le site de la Morépire mobilisera aussi les visiteurs pour assurer "des ardoises payantes" ou des défis au travers de Cap Nature. Des épreuves d’endurance motos sur circuit se dérouleront en faveur de cette cause.

On envisage aussi au niveau du Saupont Bertrix Basket douze heures de défis en décembre. La Ligue des familles organisera un souper Halloween en octobre. La société de tir se mobilisera également pour des séances caritatives.

En ajoutant à toute cette panoplie d’activités, des initiatives personnelles venant des différents villages de l’entité.

Formulaires en ligne: www.vivaforlive.be ou 080030007.