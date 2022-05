Football: le projet de séries pour la saison 2022-2023

Dans ce projet, Libin est versé en 2A, tandis que Florenville, Jamoigne et les Bulles passent en 2B. Un choix pour le moins incompréhensible puisque Libin est plus éloigné de la région d’Arlon et de Virton que la majorité des clubs placés en 2B. Une erreur? On peut en tout cas parier que Libin retrouvera vite la 2B, d’autant plus que Toernich ou Rossignol va débarquer en 2A. Wellin, lui, est versé en 2C. Sera-t-il séparé de son voisin tellinois, si ce dernier monte via le tour final? Réponse dans une semaine. Mais on y verra déjà plus clair dimanche, quand les tours finals provinciaux seront terminés.

1 PROVINCIALE

Messancy A (00990)

Freylange (01167)

Oppagne A (01962)

Bastogne (02263)

Houffaloise A (02731)

Sart A (02754)

La Roche (03033)

Longlier (03189)

Meix-Dt-Virton A (03201)

Gouvy A (03227)

Vaux-Noville A (06424)

Chaumont (06915)

Arlon A (07763)

2 PROVINCIALE A

Aubange A (01433)

Ethe A (01491)

Libin A (02506)

Meix-Dt-Virton B (03201)

St Mard A (03203)

St Léger (04273)

Tintifontaine (05403)

Martelange (05827)

Nothomb-Post A (06125)

Tontelange A (06310)

Habaysienne A (06556)

Châtillon (07188)

Vance (07433)

Bleid (09626)

2 PROVINCIALE B

Orgeo A (00973)

Les Bulles (02167)

Florenville A (03134)

St Hubert (03411)

Neuvillers A (05191)

Grandvoir (05333)

Ochamps A (05614)

Paliseul (06138)

Corbion (06324)

Jamoigne-Chiny (06558)

Assenois A (06895)

Poupehan (08109)

Bercheux (09510)

2 PROVINCIALE C

Aye (02401)

Melreux-Hotton (03121)

Nassogne A (03154)

Gouvy B (03227)

Harre – Manhay A (03296)

Marloie B (04260)

Halthier A (04298)

Roy A (06120)

Petit-Han (06247)

Erezée A (06546)

Tenneville (06804)

Wellin (06923)

Waha-Marche A (08350)

3 PROVINCIALE A

Athus (00254)

Messancy B (00990)

Halanzy (01245)

Aubange B (01433)

Ethe B (01491)

Fouches (02602)

St Mard B (03203)

Nothomb-Post B (06125)

Tontelange B (06310)

Signeulx (06462)

Rachecourt (06899)

Meix-Le-Tige (07292)

Toernich (07469)

Autelbas (07585)

Arlon B (07763)

Waltzing (07908)

3 PROVINCIALE B

Bouillon B (00328)

Léglise (00562)

Muno (01848)

Marbehan (02123)

Habay-La-Neuve B (03093)

Florenville B (03134)

Warmifontaine (03142)

Rossignol (04360)

Ste Marie-Semois (06432)

Villers-Dt-Orval (06554)

Habaysienne B (06556)

Etalle (06890)

Assenois B (06895)

Ste Cécile (07770)

Gérouville (07824)

3 PROVINCIALE C

Bouillon A (00328)

Orgeo B (00973)

Libramont B (01590)

Libin B (02506)

Ste Ode A (02708)

Tellin (03466)

Neuvillers B (05191)

Ste Marie-Wid. (05363)

Ochamps B (05614)

Haut-Fays (06421)

Bras (06650)

Namoussart (06817)

Carlsbourg (06912)

St Pierre (07182)

Petitvoir (07584)

Bertrix (09716)

3 PROVINCIALE D

Champlon (02697)

Ste Ode B (02708)

Nassogne B (03154)

Witry (05590)

Compogne (05908)

Cobreville (06040)

Roy B (06120)

Bande (06220)

Givry B (06237)

Vaux-Noville B (06424)

Vaux-Sur-Sûre (06532)

Sibret (06723)

Vecmont (07076)

Mageret (07169)

Bourcy (07779)

Waha-Marche B (08350)

3E – 3 PROVINCIALE E

Salm (00555)

Oppagne B (01962)

Houffaloise B (02731)

Sart B (02754)

Lierneux (02804)

Harre – Manhay B (03296)

Houmart (03348)

Rendeux (03643)

Mormont B (03816)

Halthier B (04298)

Odeigne (06016)

Bourdon (06376)

Tavigny (06823)

Heyd (06830)

Bovigny (07060)

Montleban (08768)

Bomal (09741)

DAMES 1 PROV.

Salm A (00555)

Bastogne (02263)

Ste Ode A (02708)

Longlier (03189)

Meix-Dt-Virton (03201)

Marloie (04260)

Petit-Han (06247)

Sibret B (06723)

Etalle (06890)

Petitvoir A (07584)

Ste Cécile (07770)

Waltzing (07908)

DAMES 2 PROV.

Bouillon (00328)

Freylange (01167)

Ste Ode B (02708)

Houffaloise (02731)

Florenville (03134)

Tintifontaine (05403)

Cobreville (06040)

Nothomb-Post A (06125)

Vance (07433)

Toernich (07469)

Petitvoir B (07584)

Bertrix A (09716)

Musson (09719)

DA8 – DAME 8

Salm B (00555)

Ste Ode (02708)

St Hubert (03411)

Nothomb-Post B (06125)

Villers-Dt-Orval (06554)

Bertrix B (09716)

Herbeumont (09781)

RESERVES A

Halanzy A (01245)

Halanzy B (01245)

Aubange (01433)

Martelange (05827)

Nothomb-Post (06125)

Tontelange A (06310)

Tontelange B (06310)

Rachecourt (06899)

Toernich A (07469)

Toernich B (07469)

Autelbas (07585)

Waltzing (07908)

RB – RESERVES B

(12)

Fouches (02602)

Meix-Dt-Virton (03201)

St Léger (04273)

Villers-Dt-Orval (06554)

Châtillon A (07188)

Châtillon B (07188)

Vance (07433)

Gérouville (07824)

Torgny-Rouvroy (09509)

Bleid (09626)

Musson (09719)

RC – RESERVES C

(12)

Léglise (00562)

Muno (01848)

Les Bulles (02167)

Habay-La-Neuve (03093)

Rossignol (04360)

Tintifontaine (05403)

Ste Marie-Semois (06432)

Habaysienne (06556)

Jamoigne-Chiny (06558)

Etalle A (06890)

Etalle B (06890)

Mellier (08098)

RD – RESERVES D

(12)

Orgeo (00973)

Warmifontaine A (03142)

Longlier A (03189)

Sugny (04789)

Paliseul (06138)

Fays-Les-Veneurs A (06466)

Fays-Les-Veneurs B (06466)

Carlsbourg (06912)

Petitvoir (07584)

Bertrix (09716)

Herbeumont (09781)

RE – RESERVES E

(12)

Warmifontaine B (03142)

Longlier B (03189)

Witry (05590)

Cobreville (06040)

Vaux-Sur-Sûre (06532)

Sibret (06723)

Namoussart (06817)

Chaumont A (06915)

Chaumont B (06915)

Mageret A (07169)

Mageret B (07169)

Bercheux (09510)

RF – RESERVES F

(12)

Libin (02506)

Nassogne (03154)

St Hubert (03411)

Tellin (03466)

Ochamps (05614)

Wellin (06923)

Bure A (07029)

Bure B (07029)

Vecmont (07076)

Awenne (07293)

Villance (07582)

RG – RESERVES G

(12)

Libramont (01590)

Ste Ode (02708)

Neuvillers (05191)

Ste Marie-Wid. (05363)

Vaux-Noville (06424)

Bras (06650)

Tavigny A (06823)

St Pierre A (07182)

St Pierre B (07182)

Bourcy A (07779)

Bourcy B (07779)

RH – RESERVES H

(12)

Oppagne (01962)

Aye (02401)

Melreux-Hotton (03121)

Houmart A (03348)

Houmart B (03348)

Marloie A (04260)

Marloie B (04260)

Bande A (06220)

Petit-Han (06247)

Bourdon (06376)

Bomal (09741)

RI – RESERVES I

(12)

Lierneux (02804)

Harre – Manhay A (03296)

Harre – Manhay B (03296)

Rendeux (03643)

Odeigne (06016)

Izier (06017)

Amonines (06050)

Bande B (06220)

Erezée (06546)

Heyd (06830)

RJ – RESERVES J

(12)

Salm (00555)

Ortho (02725)

Houffaloise A (02731)

Houffaloise B (02731)

Sart (02754)

Gouvy (03227)

Halthier (04298)

Compogne (05908)

Givry (06237)

Tenneville (06804)

Tavigny B (06823)

Bovigny (07060)

19PA – U19 Prov A

(8)

Bouillon (00328)

Libin (02506)

Habay-La-Neuve (03093)

Meix-Dt-Virton B (03201)

Ste Marie-Semois (06432)

Jamoigne-Chiny (06558)

Arlon (07763)

Waltzing (07908)

19PB – U19 Prov B

(8)

Gouvy (03227)

Tellin (03466)

Rendeux (03643)

Marloie (04260)

Givry B (06237)

Tenneville (06804)

Mageret (07169)

21A – U21 série A

(6)

Freylange (01167)

Halanzy (01245)

Ethe (01491)

St Léger (04273)

Châtillon (07188)

Waltzing (07908)

21B – U21 série B

(8)

Salm (00555)

Oppagne (01962)

St Hubert (03411)

Neuvillers (05191)

Odeigne (06016)

Haut-Fays (06421)

Petitvoir (07584)

17PA – U17 PROV A

(6)

Messancy (00990)

Fouches (02602)

Habay-La-Neuve (03093)

St Mard (03203)

St Léger (04273)

Rachecourt (06899)

17PB – U17 PROV B

(8)

Libramont (01590)

Oppagne A (01962)

Bastogne B (02263)

Longlier (03189)

Marloie (04260)

Paliseul (06138)

Assenois (06895)

17A – U17 série A

(8)

Aubange (01433)

Florenville (03134)

Grandvoir (05333)

Petit-Han (06247)

Vaux-Noville (06424)

Villers-Dt-Orval (06554)

Namoussart (06817)

Etalle (06890)

Vance (07433)

Waltzing (07908)

17B – U17 série B

(8)

Oppagne B (01962)

Libin (02506)

Champlon (02697)

Halthier (04298)

Vaux-Sur-Sûre (06532)

16PA – U16 PROV A

(8)

Messancy (00990)

Marbehan (02123)

Habay-La-Neuve (03093)

Meix-Dt-Virton (03201)

Neuvillers (05191)

Ochamps (05614)

Waltzing (07908)

Bertrix (09716)

16PB – U16 PROV B

(8)

Oppagne (01962)

Bastogne (02263)

Gouvy (03227)

Compogne (05908)

Odeigne (06016)

Roy (06120)

Givry (06237)

Wellin (06923)

15PA – U15 PROV A

(8)

Bouillon (00328)

Messancy (00990)

Marbehan (02123)

Habay-La-Neuve (03093)

Meix-Dt-Virton (03201)

St Mard A (03203)

Chaumont (06915)

15PB – U15 PROV B

(8)

Libramont (01590)

Aye (02401)

Marloie (04260)

Neuvillers (05191)

Vaux-Noville A (06424)

Wellin (06923)

Bourcy (07779)

15A – U15 série A

(8)

Athus (00254)

Freylange (01167)

Aubange (01433)

Nothomb-Post (06125)

Rachecourt (06899)

Châtillon (07188)

Arlon B (07763)

Waltzing (07908)

15B – U15 série B

(8)

Longlier (03189)

Grandvoir (05333)

Fays-Les-Veneurs (06466)

Habaysienne (06556)

Assenois (06895)

Vance A (07433)

Vance B (07433)

Ste Cécile (07770)

15C – U15 série C

(8)

Lierneux (02804)

Nassogne (03154)

St Hubert (03411)

Ste Marie-Wid. (05363)

Petit-Han A (06247)

Petit-Han B (06247)

Vaux-Noville (06424)

Sibret (06723)

14PA – U14 Pré-PROV A

(8)

Orgeo (00973)

Messancy (00990)

Florenville (03134)

Longlier (03189)

Meix-Dt-Virton (03201)

Habaysienne (06556)

Etalle (06890)

Waltzing (07908)

14PB – U14 Pré-PROV B

(8)

St Hubert (03411)

Ochamps (05614)

Givry (06237)

Vaux-Noville (06424)

Bras (06650)

Sibret (06723)

Mageret (07169)

14PC – U14 Pré-PROV C

(8)

Salm (00555)

Oppagne A (01962)

Champlon (02697)

Tellin (03466)

Odeigne (06016)

Roy (06120)

Bomal (09741)

13SPA – U13 Semi-Prov A

(8)

Freylange (01167)

Bastogne (02263)

Florenville (03134)

Longlier (03189)

Meix-Dt-Virton (03201)

Givry A (06237)

Petitvoir (07584)

13SPB – U13 Semi-Prov B

(6)

Oppagne (01962)

Houffaloise (02731)

Lierneux (02804)

Marloie B (04260)

Halthier (04298)

Wellin (06923)

WU13 – WU13 Filles

(6)

Salm (00555)

Oppagne (01962)

Ste Ode (02708)

St Hubert (03411)

Petitvoir (07584)

Bourcy (07779)

WU11 – WU11 Filles

(6)

Salm (00555)

Ste Ode (02708)

Mormont (03816)

Wellin (06923)

Bourcy (07779)

13C – U13 série C

(6)

Athus (00254)

Messancy (00990)

Halanzy (01245)

Aubange (01433)

Rachecourt (06899)

Waltzing (07908)

13D – U13 série D

(8)

Ethe (01491)

St Mard (03203)

St Léger (04273)

Tintifontaine A (05403)

Tintifontaine B (05403)

Villers-Dt-Orval (06554)

Châtillon (07188)

13E – U13 série E

(8)

Cobreville (06040)

Habaysienne (06556)

Namoussart (06817)

Etalle (06890)

Assenois (06895)

St Pierre (07182)

Vance (07433)

13F – U13 série F

(8)

Melreux-Hotton (03121)

Nassogne (03154)

Gouvy (03227)

Compogne (05908)

Roy (06120)

Givry B (06237)

Petit-Han (06247)

Heyd (06830)

12SPA – U 12 Semi-Prov A

(6)

Florenville (03134)

Meix-Dt-Virton (03201)

St Mard A (03203)

St Mard B (03203)

Arlon B (07763)

Waltzing A (07908)

12SPB – U 12 Semi-Prov B

(8)

Orgeo (00973)

Libramont B (01590)

Oppagne (01962)

Libin (02506)

Sart (02754)

Ochamps (05614)

Vaux-Noville (06424)

12C – U12 Série C

(8)

Athus (00254)

Messancy (00990)

Freylange (01167)

Rachecourt (06899)

Châtillon (07188)

Autelbas (07585)

Waltzing B (07908)

Musson (09719)

12D – U12 Série D

(8)

Rossignol (04360)

Nothomb-Post (06125)

Paliseul (06138)

Assenois (06895)

St Pierre (07182)

Petitvoir (07584)

Ste Cécile (07770)

12E – U12 Série E

(6)

Nassogne (03154)

St Hubert (03411)

Roy (06120)

Tenneville (06804)

Chaumont (06915)

Bourcy (07779)

12F – U12 Série F

(6)

Gouvy (03227)

Mormont (03816)

Odeigne (06016)

Petit-Han (06247)

Montleban (08768)

11SPA – U11 Semi-Prov A

(6)

Orgeo (00973)

Longlier (03189)

Meix-Dt-Virton (03201)

Arlon B (07763)

Bercheux A (09510)

11SPB – U 11 Semi-Prov B

(8)

Bastogne A (02263)

Lierneux (02804)

Roy (06120)

Vaux-Noville A (06424)

Tenneville (06804)

Wellin A (06923)

Montleban (08768)

11C – U11 série C

(8)

Athus (00254)

Messancy (00990)

Aubange (01433)

Ethe (01491)

Châtillon (07188)

Autelbas (07585)

Waltzing (07908)

11D – U11 série D

(8)

Freylange (01167)

Fouches (02602)

Habay-La-Neuve B (03093)

Nothomb-Post (06125)

Ste Marie-Semois (06432)

Habaysienne (06556)

Etalle (06890)

11E – U11 série E

(8)

Bouillon (00328)

Florenville (03134)

Rossignol (04360)

Grandvoir (05333)

Paliseul (06138)

Namoussart (06817)

Carlsbourg (06912)

Bercheux B (09510)

11F – U11 série F

(6)

Harre – Manhay (03296)

Mormont (03816)

Marloie B (04260)

Halthier (04298)

Givry B (06237)

Vaux-Noville B (06424)

10SPA – U 10 Semi-Prov A

(6)

Libin (02506)

Florenville (03134)

Meix-Dt-Virton (03201)

St Pierre (07182)

Arlon B (07763)

10SPB – U 10 Semi-Prov B

(6)

Halthier (04298)

Roy A (06120)

Vaux-Noville (06424)

Wellin A (06923)

Wellin B (06923)

Montleban (08768)

10C – U 10 Série C

(8)

Messancy (00990)

Halanzy (01245)

Aubange A (01433)

Aubange B (01433)

Rachecourt (06899)

Autelbas (07585)

Waltzing (07908)

Musson (09719)

10D – U 10 Série D

(8)

Freylange (01167)

Ethe (01491)

Fouches (02602)

St Mard (03203)

St Léger (04273)

Ste Marie-Semois (06432)

Habaysienne (06556)

10E – U 10 Série E

(8)

Orgeo (00973)

Neuvillers (05191)

Villers-Dt-Orval (06554)

Jamoigne-Chiny (06558)

Assenois (06895)

Carlsbourg (06912)

Bertrix (09716)

10F – U 10 Série F

(8)

Champlon (02697)

St Hubert (03411)

Compogne (05908)

Givry B (06237)

Vaux-Sur-Sûre A (06532)

Vaux-Sur-Sûre B (06532)

Mageret (07169)

Bourcy (07779)

10G – U 10 Série G

(8)

Sart (02754)

Bérismenil (02761)

Melreux-Hotton (03121)

Gouvy (03227)

Odeigne (06016)

Roy B (06120)

Petit-Han (06247)

9SPA – U9 Semi-Prov A

(6)

Messancy A (00990)

Freylange (01167)

Meix-Dt-Virton A (03201)

St Mard A (03203)

Arlon A (07763)

9SPB – U9 Semi-Prov B

(8)

Bastogne A (02263)

Libin (02506)

Ochamps A (05614)

Givry (06237)

Vaux-Noville A (06424)

Vaux-Noville B (06424)

Sibret A (06723)

9SPC – U9 Semi-Prov C

(6)

Oppagne (01962)

Sart (02754)

Marloie A (04260)

Marloie B (04260)

Bomal A (09741)

Bomal B (09741)

WU9 – WU9 Filles

(6)

Salm (00555)

Ste Ode (02708)

Melreux-Hotton (03121)

Wellin (06923)

Bourcy (07779)

Bercheux (09510)

9D – U9 série D

(8)

Athus (00254)

Messancy B (00990)

Aubange A (01433)

Aubange B (01433)

Autelbas (07585)

Arlon B (07763)

Waltzing C (07908)

Musson (09719)

9E – U9 série E

(8)

Meix-Dt-Virton B (03201)

St Mard B (03203)

St Léger (04273)

Ste Marie-Semois (06432)

Etalle (06890)

Châtillon (07188)

Waltzing A (07908)

Waltzing B (07908)

9F – U9 série F

(8)

Léglise A (00562)

Léglise B (00562)

Habay-La-Neuve (03093)

Martelange (05827)

Nothomb-Post (06125)

Habaysienne (06556)

Assenois (06895)

9G – U9 série G

(8)

Bouillon (00328)

Orgeo (00973)

Florenville (03134)

Corbion (06324)

Villers-Dt-Orval (06554)

Jamoigne-Chiny A (06558)

Jamoigne-Chiny B (06558)

Ste Cécile (07770)

9H – U9 série H

(8)

Libramont A (01590)

Libramont B (01590)

Neuvillers (05191)

Ochamps B (05614)

Paliseul (06138)

Fays-Les-Veneurs (06466)

St Pierre (07182)

Bertrix (09716)

9I – U9 série I

(8)

Champlon (02697)

Nassogne (03154)

St Hubert (03411)

Tellin (03466)

Odeigne A (06016)

Odeigne B (06016)

Roy A (06120)

Roy B (06120)

9J – U9 série J

(8)

Bastogne B (02263)

Houffaloise (02731)

Gouvy (03227)

Halthier (04298)

Sibret B (06723)

Mageret (07169)

Bourcy (07779)

Montleban (08768)

8A – U8 Série A

(8)

Freylange (01167)

Fouches (02602)

Ste Marie-Semois (06432)

Etalle (06890)

Châtillon (07188)

Autelbas (07585)

Arlon (07763)

Waltzing (07908)

8B – U8 Série B

(8)

Athus (00254)

Messancy (00990)

Halanzy (01245)

Aubange A (01433)

Aubange B (01433)

St Léger (04273)

Rachecourt (06899)

Musson (09719)

8C – U8 Série C

(8)

Marbehan A (02123)

Marbehan B (02123)

Habay-La-Neuve (03093)

Florenville (03134)

Meix-Dt-Virton A (03201)

Meix-Dt-Virton B (03201)

St Mard (03203)

Habaysienne (06556)

8D – U8 Série D

(8)

Longlier (03189)

Grandvoir (05333)

Witry (05590)

Martelange (05827)

Cobreville A (06040)

Cobreville B (06040)

Nothomb-Post (06125)

Namoussart (06817)

8E – U8 Série E

(8)

Bouillon (00328)

Orgeo (00973)

Libramont (01590)

Neuvillers (05191)

Corbion (06324)

Fays-Les-Veneurs (06466)

St Pierre (07182)

Bertrix (09716)

8F – U8 Série F

(8)

Champlon (02697)

St Hubert (03411)

Tellin A (03466)

Tellin B (03466)

Marloie (04260)

Roy A (06120)

Roy B (06120)

Wellin (06923)

8G – U8 Série G

(8)

Bastogne (02263)

Houffaloise (02731)

Gouvy (03227)

Givry (06237)

Vaux-Noville A (06424)

Vaux-Noville B (06424)

Mageret (07169)

Bourcy (07779)

8H – U8 Série H

(8)

Oppagne (01962)

Sart (02754)

Rendeux (03643)

Mormont (03816)

Petit-Han A (06247)

Petit-Han B (06247)

Montleban (08768)

Bomal (09741)

7A – U7 série A

(8)

Athus (00254)

Messancy (00990)

Freylange (01167)

Aubange A (01433)

Aubange B (01433)

Arlon (07763)

Waltzing (07908)

7B – U7 série B

(8)

Meix-Dt-Virton (03201)

St Mard (03203)

St Léger (04273)

Tintifontaine A (05403)

Tintifontaine B (05403)

Ste Marie-Semois (06432)

Villers-Dt-Orval (06554)

Etalle (06890)

7C – U7 série C

(8)

Léglise (00562)

Habay-La-Neuve (03093)

Longlier (03189)

Martelange (05827)

Nothomb-Post (06125)

Assenois (06895)

Chaumont (06915)

7D – U7 série D

(8)

Bouillon (00328)

Orgeo (00973)

Florenville (03134)

Corbion (06324)

Fays-Les-Veneurs (06466)

Ste Cécile (07770)

Bertrix (09716)

7E – U7 série E

(8)

Bastogne (02263)

Gouvy (03227)

Compogne (05908)

Givry (06237)

Vaux-Noville (06424)

Tenneville (06804)

Tavigny (06823)

Bourcy (07779)

7F – U7 série F

(8)

Libramont (01590)

Nassogne (03154)

St Hubert (03411)

Tellin (03466)

Marloie (04260)

Neuvillers (05191)

Ochamps (05614)

Roy (06120)

7G – U7 série G

(8)

Lierneux (02804)

Melreux-Hotton (03121)

Harre – Manhay (03296)

Halthier (04298)

Odeigne (06016)

Petit-Han (06247)

Montleban (08768)

Bomal (09741)