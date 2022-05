Faucons et tir à l’arc, le château en mode Ascension ce 26 mai

Le congé de l’Ascension, de ce jeudi 26 mai au dimanche 30 verra le château de La Roche-en-Ardenne lancer ses activités, en plus de la visite. Outre un bar tout au long de la journée, des spectacles de fauconnerie sont prévus, tout comme de l’initiation au tir à l’arc. Il sera aussi possible d’écouter de la musique baroque et d’assister au travail d’une créatrice de bijoux fantaisie. Le château est ouvert de 11 h à 17 h avec une dernière entrée à 16 h 30. Tickets accessibles sur place et via le net.