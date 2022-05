Des militaires ravagent un champ d’escourgeon à Messancy car ils recherchaient une lunette de mitraillette égarée

Un dommage considérable

Cette céréale (une variante de l’orge), semée en septembre dernier était pratiquement arrivée à maturité. Elle devait être moissonnée en juillet et destinée en partie à l’alimentation du cheptel et en partie à la vente. Avec déjà une hauteur de plantations qui atteint environ 80 cm, le propriétaire du terrain, peut comprendre la difficulté de récupération de cet instrument, mais pas les dégâts.

Le dommage est difficilement chiffrable, dans la mesure où le prix des céréales est actuellement très volatil, mais toute la superficie (80 ares) a été fouillée et abîmée de la sorte. L’incident a été signalé auprès des autorités communales et militaires. Experts et assurances devraient intervenir! Quant à l’armée, elle n’a pas communiqué sur le résultat des recherches.