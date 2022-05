Cyberattaque de Vivalia: 200 serveurs et PC nettoyés sur 1700

Le travail de récupération progressive des données et des fonctionnalités se poursuit. Plus de 200 machines (serveurs et ordinateurs) ont été récupérées et traitées pour être à nouveau opérationnelles, informe l’intercommunale des soins de santé.

Pour rappel, 200 serveurs et 1500 PC ont été paralysés suite à l’attaque informatique.

La création de zones "propres" s’étend. "Après Arlon, Libramont et Marche, notre site de Bastogne en est également équipé depuis hier, suivront les sites de Bertrix et Virton, explique Vivalia dans un communiqué de presse. C’est dans ces zones créées par nos équipes que sont rapatriées les machines et les données récupérées, ceci après nettoyage et reconfiguration."

Autre bonne nouvelle: dans les labos, les liens entre le logiciel de laboratoire et les automates qu’il pilote sont rétablis progressivement.

Rappelons que les services identifiés comme prioritaires (urgences, bloc opératoire, soins intensifs, maternité, labos, radiologie, etc.) ont de nouveau accès au dossier médical de chaque patient, en lecture et en écriture. Et ce, via de nouveaux ordinateurs sans connexion extérieure sur lesquels est installé le logiciel Omnipro.

Mieux informer les médecins généralistes

Vivalia a également mis en place une procédure d’information spécifique pour les médecins généralistes de la province. "Celle-ci vise à faciliter les contacts avec nos spécialistes avec, pour objectif, de favoriser les échanges d’informations concernant les patients pris en charge au sein de Vivalia", précise l’intercommunale.

Se munir de documents pour se rendre à l’hôpital

Au niveau de l’activité médicale, pas de changement, elle se poursuit en mode dégradé, à savoir:

– Consultations: seules les consultations justifiées par l’état du patient ou un suivi médical, sur avis du médecin, sont maintenues. Les patients concernés sont contactés directement. Tous les autres rendez-vous sont annulés jusqu’à nouvel ordre.

Les personnes bénéficiant d’un suivi médical essentiel doivent continuer de se présenter à l’hôpital au moment fixé pour leur rendez-vous: femmes enceintes (venir avec son carnet de grossesse), patients traités en chimiothérapie, en oncologie, en diabétologie, en orthopédie pour un suivi de plâtre.

"Nous insistons sur la nécessité de ne contacter ou se présenter à nos urgences qu’en cas de nécessité. Nous demandons à la population de consulter au préalable un médecin généraliste ou le 1733 (soirée/week-end)", ajoute Vivalia.

Le patient envoyé aux urgences ou ayant une consultation maintenue avec un spécialiste doit se présenter avec un listing de ses médications et antécédents, une copie de son dernier rapport patient et une copie des biologies et actes techniques récents pertinents.

– Toutes les consultations sont maintenues à l’ hôpital psychiatrique de Bertrix (se munir d’une vignette de mutuelle et de la liste de ses traitements).

– Les opérations non-urgentes restent annulées sauf exception. Leur reprise dépendra du niveau de rétablissement à venir des systèmes d’information.

– Les examens programmés en radiologie/scintigraphie sont également suspendus.

– Les centres de prélèvements et centres Covid sont opérationnels.

Pour toute question générale, le call center 0800/35.168 est opérationnel 24 h/24 et 7j/7.