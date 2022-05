Wellin veut acheter l'ancien couvent pour empêcher l'aménagement d'une prison à Chanly

Le projet de l’accueil de dix-sept détenus a soulevé une forte opposition du Collège, du Conseil et de la population de Wellin.

Lors d ’interpellations de parlementaires , le ministre de la Justice Van Quickerborne a redit sa détermination à maintenir son projet, malgré la fronde. La commune tente donc une contre-attaque via une proposition d’achat supérieure à celle de l’État.

"Et ce n’est pas du gaspillage d’argent, précise le bourgmestre Benoît Closson. Nous avons même déjà des pistes de projets d’aménagement des locaux. Ils pourraient devenir la maison d’accueil communautaire pour personnes âgées. Elles sont en demande d’un local qui leur serait dédié et non plus partagé comme actuellement. Une deuxième affectation possible, serait de consacrer le bâtiment à la donnerie de Chanly. Son local actuel est exigu et mal situé. Ce ne sont que des pistes et il y en a d’autres."

«Pas de mobilité ni de formation adaptées»

La détermination du Collège de Wellin semble aujourd’hui aussi forte que celle du ministre.

"Notre opposition est totale , poursuit le bourgmestre. Même si par rapport à la sécurité, je ne suis pas inquiet du tout. Par contre, nous sommes en milieu rural, dans un petit village, avec des transports en commun dont l’horaire est calqué sur celui de la vie scolaire et inadapté pour ce public. En plus, il n’y a pas de centre de formation à proximité. Les beaux penseurs de Bruxelles sont déconnectés de nos réalités locales. Oui, c’est un beau projet, tout le monde est d’accord. Oui, il y a l’effet NIMBY, mais les éléments objectifs de mobilité et de formation sont eux bien réels. Or ce sont des éléments nécessaires à une réussite du projet."

«J’ai toujours été en phase avec mon Collège»

Si le bourgmestre et son Collège partagent aujourd’hui le même avis que la population, en a-t-il toujours été de la sorte? On a pu lire et entendre que le bourgmestre avait d’abord été séduit par le projet. Sa réponse:

"Effectivement, quand le projet m’a été présenté, j’ai répondu que c’était un beau projet et je le pense toujours, confirme-t-il. J’adhère aux objectifs humains visés. Ils sont conformes à mes valeurs. Mais j’ai toujours dit depuis le début que je souhaitais m’assurer politiquement que le Collège, que le conseil communal et la population dûment informée adhéraient au projet. C’est vrai que je n’ai pas fait barrage, mais j’entends toujours être en connexion avec les gens. Cela a pris deux mois. Mais parler de volte-face du bourgmestre est un mensonge. Depuis la visio conférence du 25 février dont je ne connaissais pas l’objet, ma position et celle de mon Collège après qu’il eut été informé ont toujours été identiques, à savoir dès le début‘On ne dit pas non. Conceptuellement, c’est un beau projet. Mais soyons prudents.’"

Aujourd’hui, c’est plus que jamais non.