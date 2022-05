Mais maintenant c’est fait!

Les 4premières caméras de vidéo surveillance viennent d’être installées au centre de Virton, dans une zone d’importants passages, rue Charles Magnette, rue du Curé et place Nestor Outer.

Lors d’une conférence de presse ce lundi midi à l’hôtel de ville de Virton, François Culot et Jean-Yves Schul, président et chef de corps de la zone de police de Gaume, ont présenté le projet.

Avec à leurs côtés la criminologue de la zone, Aurélie Kaiser, ainsi que Mélina Dubois, responsable de la protection des données au sein de la zone de police.

100000€/an pour la Commune de Virton

François Culot, maire de Virton, a rappelé qu’il avait poursuivi deux objectifs en matière de sécurité: aménager un hôtel de police qui "ramènera beaucoup de sécurité dans le centre-villeet permettra aux policiers gaumais de quitter des bâtiments devenus obsolètes" .

Quant au projet de caméras, " il aura fallu 6ans pour mettre tout le monde d’accord à Virton et enfin concrétiser ce marché."

Le président de la zone de police précise que le budget pour ces 4caméras et le serveur atteint les 100000€ pour une année, couverts par la seule Ville de Virton, et 300000€ au total." Nous réaliserons une évaluation après un an, en concertation avec le collège et le conseil communal de Virton" , dit François Culot.

Lutter contre l’insécurité

Les 4 premiers emplacements pour ces caméras ont été déterminés par la zone de police de Gaume, mais en étroite concertation avec les autorités communales de Virton. "Nous avons établi 12endroits pour Virton, avec une liste de priorités" , précise Jean-Yves Schul, commissaire divisionnaire.

Virton n’est pas la seule ville de la province à s’être équipée de caméras de surveillance puisque Arlon, Aubange, Marche, Bastogne notamment ont déjà recouru à ce dispositif.Avec une belle efficacité puisque des faits d’agression ou de vol ont déjà pu être élucidés grâce à ces caméras.

Suivre le mouvement initié dans d’autres communes voisines permettra justement d’éviter le déplacement de certaines formes de criminalité.

Selon le commissaire Schul, ces caméras doivent "p ermettre d’améliorer la sécurité dans le centre-ville de Virton. Plusieurs faits graves se sont passés ici: coups de couteau, agressions, vandalisme, dégradation, deal de drogue en rue, etc."

Le commissaire Schul estime aussi que "l’installation de caméras vient idéalement compléter la rénovation de la place Nestor Outer et rendra aussi à cette place et au centre-ville un aspect sécurisant et attractif."

Tranquilliser la population

La vidéosurveillance sur la voie publique a quatre buts essentiels:

– La dissuasion, soit diminuer la délinquance et les incivilités.

– L’aide à l’élucidation, en apportant différentes preuves dans le cadre d’enquêtes judiciaires ou en permettant l’identification d’auteurs d’actes.

– L’aide au redéploiement et à la coordination des services policiers et de secours, notamment dans le cadre d’événements ou d’incidents.

– La diminution du sentiment d’insécurité et dès lors la tranquillisation de la population.Les citoyens pourront ainsi se réapproprier certains lieux qui étaient auparavant évités parce qu’ayant une réputation de dangerosité.

Un mot pour finir sur les caméras: celles-ci sont de belle qualité. » Elle sont reprises dans le cahier des charges du Fédéral.C’est la société Securitas qui est désignée comme fournisseur. Ces caméras peuvent être couplées avec l’option AMPR qui permet l’identification des plaques de voiture » , dit encore le commissaire Schul.