Et ils veulent participer aux efforts de reconstruction de l’après-guerre.

Eux s’occuperont de la reconstruction intellectuelle.

Avec d’autres, les gens de l’UER pensent que, cette fois-ci, la paix revenue, après le conflit le plus meurtrier de l’Histoire, après Hiroshima et Nagasaki, c’est la bonne. Mais, pour qu’elle tienne, il faut travailler, bousculer les frontières, les administrations, les routines. Il faut jeter des ponts, ouvrir la perspective, permettre la circulation. Et, avec la radio et la télévision, on a les moyens techniques de produire facilement du collectif.

Alors l’UER invente le Concours Eurovision de la chanson.

Elle mise sur ce genre littéraire qu’est la chanson, ce genre qui utilise la voix et l’oreille, qui s’aide de la musique… Ce genre qui a pour modèle, pour repère lointain, l’Iliade et l’Odyssée. Au commencement, la littérature et le chant ne faisaient qu’un.

Vous allez peut-être trouver le rapprochement bizarre, incongru, ridicule: l’Iliade, l’Odyssée, d’un côté et les chansons de l’Eurovison de l’autre.

Je dis juste qu’il y a le chant d’un côté comme de l’autre.

Et je voudrais relever un autre aspect intéressant de cette soixante-sixième édition de l’Eurovision.

Cette année – on l’a vu comme jamais -, l’Eurovision, son organisation et ses supporters, ont marqué un engagement.

C’est la chanson qui représentait l’Ukraine qui a gagné.

La chanson ne peut guère être comprise par le public votant de tous les pays participants, mais. ce public disparate a voulu profiter de l’occasion pour affirmer sa solidarité à l’égard de l’Ukraine martyrisée.

La chanson a toujours fait de la politique, dit son mot sur les affaires du temps, mais là, curieusement, c’est l’identité des chanteurs, c’est leur nation, qui dit quelque chose.