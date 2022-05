Échanges et découvertes au Réseau paysan à Libramont

Vendredi et samedi avaient lieu les journées "portes ouvertes" au Réseau paysan de Recogne. L’occasion pour les différents coopérateurs de se montrer davantage puisqu’on sait que le magasin est en mode survie depuis quelques mois. Pour la clientèle, c’était l’occasion d’aller à leur rencontre et de déguster les divers produits proposés. Pour cette première édition, les organisateurs se montrent satisfaits de l’affluence du week-end. "Vendredi, on n’a évidemment pas eu beaucoup de chance avec la météo souligne, Grégory Verhelst, brasseur de la Rulles et administrateur au Réseau paysan. L’afflux des gens a été plus constant le samedi et nous avons eu pas mal de nouveaux clients. Cela nous tenait vraiment à cœur d’organiser un tel événement afin de montrer que le magasin existe toujours et que les différents coopérateurs sont toujours là et bien motivés. La conjoncture actuelle n’est pas bonne, mais on retrousse nos manches pour redynamiser un maximum le service".