Un retour en fanfare pour les fêtes du Maitrank à Arlon

De nouveaux lieux

Travaux sur la place Léopold obligent, les événements étaient légèrement déplacés cette année. En plus de la place des Chasseurs ardennais qui accueillait une grande scène pour des concerts et animation de blind test, d’autres animations s’étendaient jusque sur la rue Paul Reuter et devant le parvis de l’hôtel de ville fraîchement rénové et idéal pour l’événement. La rue, transformée en piétonnier le temps d’un week-end, a accueilli food trucks, buvettes à ciel ouvert, quelques forains qui se trouvaient habituellement place Schalbert, ainsi qu’une scène qui a accueilli un magicien, spectacle offert aux enfants le dimanche après-midi.

Une programmation éclectique pour plaire à tous. C’est ce qui incite Géraldine et Didier à venir avec leurs enfants: "On est venus pour l’ambiance familiale, les concerts, manger un petit morceau… Faire un truc sympa le dimanche en famille" , explique Didier. Et Géraldine d’enchérir: "Ça m’avait manqué car je viens depuis que j’ai 15 ans. Alors, on profite des animations d’Arlon quand il y en a!"

Une chose est sûre: le succès est au rendez-vous et tout le monde s’est déjà donné rendez-vous l’année prochaine, pour déguster un Maitrank aussi bon que celui de cette année.