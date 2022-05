Après la précédente édition attribuée en 2020 à l’issue d’un vote par internet à Florence Herlemann pour L’appartement du dessous, les lecteurs du Prix Horizon du Deuxième roman, encore une fois plus de 1500 pour cette 6édition, avaient à cœur de retrouver Marche-en-Famenne ce samedi et de pouvoir rencontrer et échanger dans cinq lieux emblématiques de la capitale de la Famenne avec les cinq auteurs en lice, dont ils ont tourné les pages avec passion depuis la fin de l’an dernier.

Et ce fut une fois de plus une belle fête de la littérature, ponctuée en soirée par la remise du Prix à Constance Joly pour son roman Over the Rainbow paru chez Flammarion. Un roman dans lequel l’auteure, qui vit en région parisienne, livre un hommage poignant à son père, un homme épris de liberté, qui au début des années 1990, est parmi les premiers à mourir du sida.

"C’est pour moi un immense bonheur, indiquait Constance Joly quelques minutes après avoir reçu son prix. Je ressens également un peu de tristesse pour mes compagnons littéraires qui n’ont pas démérité. C’est émouvant. Nous venons tous de vivre une journée assez exceptionnelle dans la mesure où l’on a pu rencontrer des publics assez fournis de lecteurs motivés, qui ont tous lu nos romans. Ce qui n’arrive absolument jamais! Apparemment, il n’y a qu’à Marche-en-Famenne que l’on voit cela. Cela fait plaisir également car, avec la crise sanitaire, nous avons été privés longtemps des échanges avec nos lecteurs."

«Mon père était présent au-dessus de mon épaule»

Constance Joly qui adressé également une pensée émue pour son père à qui elle rend hommage dans Over the Rainbow: "J’ai senti sa présence toute la journée au-dessus de mon épaule et je pense à lui en ce moment. Par ailleurs, un deuxième roman est une étape importante dans nos parcours d’auteurs. Il s’agit en quelque sorte d’un marchepied. Pour le premier, on a toujours beaucoup de choses en soi. Il se trouve que, pour moi, ce roman aurait dû être le premier que j’aurais voulu écrire mais, faute de maîtrise et de gestion émotionnelle, je n’en ai pas eu la possibilité. Pour toutes ces raisons, je suis particulièrement émue de recevoir ce prix du deuxième roman émanant du public de lecteurs".

Auparavant, lors de la cérémonie de gala, tant le bourgmestre marchois André Bouchat que l’échevin de la Culture Christian N’Gongang et Armel Job le président du jury qui a retenu les cinq romans proposés ce samedi au suffrage des lecteurs: « Organisé pour la première fois il y a dix ans par la Ville de Marche avec l’aide de la Province de Luxembourg et d’autres partenaires, le Prix Horizon est ouvert à tous les écrivains de langue française auteurs d’un deuxième roman publié. Il est décerné tous les deux ans, dans le but de les aider à faire connaître un deuxième roman confirmant leur talent d’écrivain. L’originalité de cet événement, c’est qu’après une sélection des cinq romans finalistes par un jury de professionnels – il y avait pour cette édition 43 livres en compétition émanant des plus grandes maisons d’édition de la Francophonie – le lauréat est désigné par les lecteurs au terme d’un vote. Au sein de comités de lecture, près de 200 cette année, ils ont eu préalablement l’occasion de lire les romans, d’échanger et de débattre. »