Après ses humanités au Petit Séminaire à Bastogne, Georges est parti à l’école coloniale à Anvers en vue d’un poste de gestionnaire de territoire.

Mais voilà, il n’était pas intéressé par la ferme familiale, son but était de reprendre un magasin à rayons multiples qui serait libre. Les recherches le conduisent alors à Florenville où le magasin "Libre-Service Unic" est à remettre, les propriétaires atteignant l’âge de la retraite.

Les frères vendent la ferme

On en parle en famille et on vient à plusieurs reprises à Florenville pour voir le magasin. "C’est ici que tu dois acheter" , dit le papa à son fils. "C’est une belle ville avec une grand-place très accessible" . Pour acheter, les deux frères vendent la ferme et c’est le début d’une nouvelle vie.

Mais Georges voit plus grand et achète 4 maisons de l’autre côté de la place pour les démolir et y reconstruire, en famille, leur nouveau magasin Unic, appelé actuellement Carrefour. L’histoire est un peu celle du laboureur et ses enfants. Le papa prend part aux travaux et c’est en famille que maints labeurs ont été réalisés.

C’est un tournant dans le centre-ville, la construction d’un magasin à rayons multiples avec un accès pralines Léonidas, une surface de jeux pour offrir du travail à 30 personnes et des étudiants en saison.

Tous les matins, avant l’ouverture, on le voyait balai à la main, nettoyer la devanture de son magasin.

Au service des citoyens

Georges ne s’arrêtait pas à la gestion de son magasin avec son frère. Durant des années, il a assuré la mission de juge consulaire au tribunal d’Arlon. Il militait également au Lion’s Club de Bouillon. Il était aussi apprécié comme membre du jury dans les écoles, section comptabilité-secrétariat. Georges, qui était polyglotte, aimait le néerlandais et allait à la rencontre des clients flamands du magasin. Les scouts flamands étaient sous sa protection et quand il le pouvait, il les hébergeait dans son gîte pour mouvements de jeunesse "La Bergerie" à Florenville.

C’était un homme au grand cœur avec le sens du travail. Il avait une vie active avec très peu de loisirs.

Ses funérailles seront célébrées ce lundi à 10h30 à Florenville.