Le point à l’ordre du jour du conseil communal de mardi soir concernait la demande d’un subside à Infrasports pour le tennis et la création de deux terrains de padel. "Il n’y a pas que le tennis et le padel. Nous aurons une ligne de conduite dans tous nos investissements. Pour cela, nous sommes allés présenter un masterplan pour la pratique du sport auprès d’Infrasports. De cette manière, quand nous introduirons une demande de subsides pour tel ou tel sport, le pouvoir subsidiant saura directement de quoi il retourne" , explique encore l’échevin.

L’objectif est de redynamiser l’espace du complexe sportif là où il y a l’étang. Il faut améliorer aussi la sécurité des accès et du parking. Il faut créer des espaces sportifs nouveaux et des endroits de convivialité. On conserve le parking d’en bas; on n’y touche pas.

Terrain multisport, beach-volley, plaine de jeux, piscine, etc.

"On conserve aussi les infrastructures du tennis de table, du foot et du tennis ", ajoute l’échevin, qui explique ce qui va être rénové: "Les terrains extérieurs du tennis seront aménagés et on y accolera deux terrains de padel.

On envisage aussi de créer un parc pour camping-cars à l’écart des habitations, sur le terrain en cendrée, près du plan d’eau. Le parking d’en haut sera rénové et sécurisé en alliant nature et aspect pratique."

On va recréer un skatepark. Celui qui existe déjà manque d’espace et de sécurité. On supprimera les terrains de pétanque qui déménageraient près de l’étang. Les scouts garderaient leur espace vert.

Les berges de la zone de baignade seront sécurisées et on aménagera une mini-plage.

Le terrain de basket sera remplacé par un de multisport et par du beach-volley. Le tir à l’arc va changer de place. Il a en effet besoin d’un espace de 25à 50m et d’un abri pour ranger son matériel.

On pense aussi à installer une nouvelle plaine de jeux ainsi qu’une zone de barbecue et des kiosques.

"Cet endroit attrayant est fréquenté par beaucoup de gens dès qu’il fait beau. Il faut donc rendre les lieux plus conviviaux" , précise encore Bertrand Nique.

«Un des plus gros clubs de tennis de Wallonie»

Au tennis, on va étendre la surface de la partie couverte: "Le club compte de plus en plus d’adhérents , ajoute l’échevin, c’est même un des plus gros de Wallonie, raison pour laquelle il lui faut de l’espace supplémentaire. Il ne sera pas en dur; ce sera une sorte de chapiteau qu’on peut ouvrir en été, qui est modulable en fonction des besoins.

Il y aura une zone piétonne près du skatepark", conclut-il.

" On s’est focalisé sur le tennis, mais on analyse comment faire évoluer les infrastructures pour la gymnastique et les spectacles de danse, par exemple" , rapporte encore l’échevin des Sports.

Le masterplan du plan d’eau est abandonné

Roland Déom (min.) demande: "Ce dossier remet-il en question celui du plan d’eau qu’on avait introduit voici quelques années?"

M. Nique: "Il est abandonné et est remplacé par celui-ci qui permet à plus de personnes d’utiliser cet espace. Toutefois, on conservera les bonnes idées qui avaient été proposées à l’époque."

M. Déom: "C’est un masterplan sur combien de temps?"

M. Nique: "C’est impossible de donner une deadline. Si ce n’était que moi, tout serait terminé l’an prochain! Mais des choses vont déjà se mettre en place rapidement."

Le budgetpour le tennis et le padelse monte à 2,5 millions€: 250000€ pour le terrain de tennis extérieur; 575000 € pour les terrains de padel et 1,6 million pour le tennis intérieur.

"On verra quel subside donnera Infrasports. Cela peut aller jusqu’à 70%" , ajoute l’échevin qui reçoit les félicitations du conseil.

Le masterplan est voté par le conseil à l’unanimité.