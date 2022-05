La mesure n’ayant apparemment pas calmé les trublions nocturnes elle fut reconduite en février pour une période de trois mois.

Sanction qui n’a pas eu plus d’effet que la première puisque la semaine dernière on apprenait via les réseaux sociaux que la bourgmestre annonçait la prolongation de ladite sanction: "Pour des raisons de sécurité et de tranquillité publique, la Commune de Florenville a décidé qu’à partir du 11/05/22 et ce jusqu’au 01/05/23, tous les débits de boissons, tous les restaurants ainsi que les événements ouverts au public fermeront de 1hà 6h." Il n’en fallait pas plus pour que les commentaires fleurissent sur la toile.

L’aval du secteur Horeca local

Face à cette levée de boucliers, la bourgmestre a invité le secteur concerné pour une réunion de concertation et s’en est expliquée jeudi à la fin du conseil communal. "Afin de savoir si la Ville allait continuer ce système ou pas, j’ai invité tout le secteur Horeca situé sur la commune de Florenville à une réunion à laquelle ont participé 2 restauratrices, 4 cafetiers, 1 frituriste du centre de Florenville ainsi que 2 restaurateurs de nos villages.

Au départ je m’attendais à un désaccord et je pensais proposer une fermeture à 2h pour la saison estivale. Cependant, en dehors d’une cafetière qui proposait 2h, toutes les réponses ont été unanimes pour une fermeture à 1h".

Alors que le conseil se dit largement favorable à la 1reoption envisagée par la bourgmestre (fermeture à 2h durant l’été), il apprend la parution sur Facebook d’un courrier qui lui est destiné et daté de la veille (18/05). Dans ce courrier, signé par l’association des commerçants, sept établissements florenvillois demandent la fermeture les vendredi, samedi et veille de jour férié à 2h.

La population «girouette»

Après avoir pris connaissance dudit document la bourgmestre Caroline Godfrin déclare: "Je suis en train de lire les signatures et franchement je ne comprends pas. Il y a des gens qui ont milité pour la fermeture à 1h du matin et je les retrouve dans ce courrier. C’est quand même incroyable!"

Clin d’œil de Richard Lambert "Madame la bourgmestre, vous découvrez ainsi le caractère "girouette" de la population".

"Personnellement ça ne me dérange pas vu que cette demande rejoint ma 1reidée mais j’ai du mal avec la procédure, explique la bourgmestre. On convoque tout le monde, on prend une décision ensemble et sans l’ombre d’un tabou, grâce à Facebook on va à l’encontre de cette décision. Doit-on écouter un réseau social qui veut dicter sa loi plutôt que privilégier le contact et la discussion? En tout cas je suis extrêmement déçue".

Après une suspension de séance, le conseil à l’unanimité propose la fermeture à 2h du matin durant les trois mois d’été, soit du 21 juin au 21 septembre. "Au premier débordement signalé par la police nous prendrons immédiatement les mesures drastiques qui s’imposent", conclut la bourgmestre.