Les Micados marcheront le 26 mai pour Disneyland Paris, le long de la Semois

Le 26 mai, ils organisent un défi sportif avec les enfants: marcher 40 km en un jour en suivant la Semois dans notre belle région, au départ de Moyen (Chiny). Les enfants marcheront le plus possible (par tranche de 10 km) suivant leurs capacités et limites. Les 5 éducateurs de l’unité tenteront de relever le défi jusqu’au bout. Les entraînements sont en cours pour que ce défi soit une réussite. "Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez verser votre don au numéro de compte de l’ASBL Arc-en-Ciel BE41 6300 1180 0010 en mentionnant votre nom et votre adresse et la mention "don au projet n°108 – Micados projet marche", précisent les organisateurs. Les donateurs peuvent aussi verser directement sur le compte de l’ASBL IMP La Providence BE75 0682 3125 0451 en spécifiant en communication "Micados projet marche".