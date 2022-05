Le Baudet’stival n’a plus rien à envier aux Francos

Le Baudest’ival aura lieu du 8 au 10 juillet. Après deux ans d’abstinence forcée, il fait un retour en force. Cela fait plusieurs mois déjà que les têtes d’affiche sont révélées au compte-gouttes, histoire de préserver le suspense. Dernière en date? Mika. Et avec son annonce, la fierté de toute une organisation.

Vendredi 8 juillet

L’offensive commence donc le vendredi, avec Delta, Charles, Saskia et Poker Face plays Lady Gaga.

Coup de cœur pour Delta. Après la sortie d’un premier album en 2017, avec le succès en radio des titres En visant la lune , Héréditaire , Un verre de trop .

Tête d’affiche de la soirée, Calogero qui défendra son dernier opus. Les douze titres de Centre Ville ont été composés pendant le premier confinement dans la foulée d’ On fait comme si dont le chanteur a cédé les droits au personnel soignant. L’isolement a manifestement inspiré Calogero qui livre là un de ses albums les plus réussis à l’image de C’était mieux après , le titre qui ouvre le disque, balancé sur les ondes pour le moment.

Samedi 9 juillet

Avec un jour dans les jambes des premiers festivaliers, la Grand-Place s’ouvrira sur les concerts prometteurs de Neolys, Arty Leiso, Alan V, A.R.T. et MUSTII, artiste multitalents qui a plus d’un tour dans sa musique et dans ses shows.Cela chauffera, c’est certain, la foule en soirée.

Suivra Patrick Bruel , grande première à Bertrix. Nouvel album, nouveau show et toujours la touche Bruel: Ce soir on sort . Le "Tour 2022" de Patrick Bruel, paraît-il, fait voyager ici et là, entre succès mythiques et audaces toujours inattendues. De grands moments, donc.

Dimanche 10 juillet

On ne lâche rien! C’est carrément Julien Doré et Mika qui sont programmés en apothéose du dernier jour du festival. Le premier, on peut vous l’assurer pour l’avoir vu il y a quelques jours sur scène, c’est la grande classe assurée. Julien Doré donne tout ce qu’il peut en live. De grandes chansons, des balades musicales qui émeuvent, de la poésie, du kitsch et surtout, beaucoup d’humilité et de générosité. Qui plus est s’il est accompagné de ses comparses le panda et les deux dinosaures.

Si sa tournée des festivals est à l’image de sa tournée en salles, on peut vous annoncer un grand moment, certes marquant!

Mika, qu’on ne présente plus, est partout ces derniers temps. Il a vendu plus de 10 millions de disques dans le monde entier. Après son album très réussi de 2019, My Name Is Michael Holbrook, Mika s’est lancé dans une tournée mondiale sensationnelle qui l’a vu se produire au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Europe et au-delà.

Claire Laffut, Achile et FMAir se produiront le dimanche également.

De surprises comme de belles découvertes, il en sera certainement question tout le week-end.

Tickets et infos: www.baudetstival.be