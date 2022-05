Un escape game pour contrer le burn-out chez les soignants, coup de boost innovant à Bastogne

Durant 15 jours au centre de formation à Bastogne, ce sont 200 soignants, soit le maximum possible d’inscriptions, qui ont participé à cet escape game créé par une firme française, Tricky, et adapté aux réalités de notre pays et province. "Cela allie le jeu et la réflexion, sur soi et les autres, pour faire passer un message et mieux armer les soignants pour faire face à ce problème" , note Stéphan De Mul, un député provincial en charge de la santé heureux d’avoir pu concrétiser ce projet qui avait été reporté à cause du Covid-19.

Pendant une heure, dans une ambiance immersive et par groupe de 4, ils ont été invités à résoudre une énigme: trouver les symptômes d’un médecin qui s’est enfermé dans un caisson.Sur fond d’une musique volontairement oppressante dans un espace restreint peu éclairé et accompagné par un maître du jeu, chaque groupe a accumulé les indices pour saisir les raisons de l’état du médecin souffrant, les signes avant-coureurs et les solutions pour l’amener à sortir de cette spirale infernale. Et ainsi le faire sortir du caisson.

97% mieux outillés

Après l’escape game, place à un débriefing, pour discuter du vécu et des réalités du terrain de chacun(e).Ainsi que des symptômes et des facteurs protecteurs, sans oublier de présenter une série de relais de proximité pour les personnes en ressentant le besoin.

La formule a séduit et clairement convaincu. "98% des gens sortent satisfaits et 97% se sentent mieux outillés après le débriefing , indique Émilie Thiry, chargée de projet à la Cellule provinciale d’accompagnement des professionnels de la santé. On sent que cela répond encore plus à un besoin qu’avant." Sa collègue Camille Votron ajoute: "L’idée est vraiment d’attirer l’attention sur les petites choses à mettre en place" .

Deux participantes confirment l’intérêt de cette formation unique. "Nous avons voulu participer car le sujet est intéressant.C’est immersif et bien amené avec cette pièce réduite, analysent Renelde et Cathy, membres de la plateforme des soins palliatifs de la Province. Les mots sont justes, ça illustre bien ce qu’un soignant peut vivre et met en évidence les points d’alerte, de façon ludique. En tant que professionnel, on peut être concerné et même si ce n’est pas le cas, cela permet d’être plus vigilent avec nos collègues. Nous sommes vraiment satisfaites de l’expérience."

Si l’escape game a fermé ses portes ce jeudi, il n’est pas impossible que l’opération soit reconduite. "Nous allons débriefer et nous regardons pour la refaire ou proposer d’autres actions originales" , termine Stephan De Mul.