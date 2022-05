Le juge Philippe Nazé, président du tribunal correctionnel, a confirmé le jugement établissant l’infraction mais a aménagé la peine en tenant compte de la situation professionnelle du prévenu et de son amendement.

"Nonobstant la gravité de l’infraction, commente le juge, il sera fait partiellement droit à la demande de sursis probatoire. Pour s’assurer que cet amendement soit durable, la durée du sursis devra être longue."

Pour rappel, l’Habaysien avait été condamné en première instance à 3200€ d’amende plus les frais judiciaires, trois mois de déchéance du permis de conduire et au placement d’un procédé antidémarrage alcolock pendant un an. Le prévenu avait provoqué un accident en 2020 avec un taux d’alcoolémie de 2,22 grammes par litre de sang. Il s’était emporté sur les policiers et avait présenté une version abracadabrante pour se dédouaner.

Il faudra se tenir à carreau

Le tribunal correctionnel a décidé de supprimer l’obligation de poser un alcolock. Il lui a accordé un sursis de trois ans pour la déchéance du permis de conduire qui dépasse le retrait de permis immédiat et pour un huitième de la peine d’amende.

Pour bénéficier du sursis, il devra se soumettre à des prises de sang trimestrielles qui devront attester de son abstinence à l’alcool.

Le ministère public qui avait requis la confirmation de la condamnation initiale n’a pas été suivi. "Tout cela n’est pas normal pour quelqu’un qui est censé représenter la population et dont la conduite devrait être exemplaire, avait tonné le substitut Yannick Rosart. D’autant plus que son casier judiciaire compte une condamnation pour des faits similaires en 2018, où il a bénéficié d’un sursis probatoire à condition de suivre une formation VIAS de sensibilisation à la sécurité routière destinées aux contrevenants routiers."