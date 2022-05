Orages: Bruxelles et toute la Wallonie passent en alerte orange à l’exception de la province de Hainaut

L’Institut royal météorologique (IRM) a étendu son alerte orange pour des averses orageuses à Bruxelles ainsi qu’aux provinces du Brabant wallon, de Namur, du Brabant flamand et du Limbourg.

Plus tôt dans la matinée, les provinces de Liège et de Luxembourg avaient déjà été placées sous code orange.

Le reste du pays est en alerte jaune.

Ces averses orageuses pourront être accompagnées de violents coups de vent et de grêle. Dans les provinces de Liège et de Luxembourg, les précipitations atteindront probablement entre 31 et 50 mm par heure ou entre 41 et 60 mm en six heures et seront sans doute accompagnées de rafales d’au moins 90 km/h, ce qui justifie le code orange. L’IRM précise que des orages violents pourraient avoir lieu localement ailleurs.

Des éclaircies et un temps sec devraient faire leur retour par l’ouest en fin d’après-midi. Le thermomètre oscillera entre 17 ou 18 degrés à la côte et 23 à 25 degrés dans l’est et le nord-est. Le vent sera modéré à assez fort.

Les dernières averses possiblement orageuses fuiront vers l’Allemagne et les Pays-Bas en soirée et le ciel se dégagera à partir de l’ouest. Des nuages bas apparaîtront en cours de nuit et les températures chuteront entre 5 et 9 degrés en Ardenne et de 10 à 13 degrés en Basse Belgique. Le vent d’ouest à sud-ouest sera modéré ou assez fort.

Et ce week-end?

Le temps restera sec ce samedi avec, le matin, une alternance entre nuages et éclaircies. Ces dernières s’élargiront au fil de la journée. Les maxima seront compris entre 16 degrés en Haute-Fagnes et 21 degrés en Campine. Le vent sera modéré d’ouest et faiblira durant l’après-midi. La nuit de samedi à dimanche verra l’apparition d’un peu de brume et la chute du thermomètre, qui se situera entre 7 et 12 degrés.

Quelques champs nuageux balafreront le ciel de dimanche mais le temps restera sec. Les maxima atteindront entre 19 et 24 degrés avec un faible vent.