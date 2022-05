Logements tremplins: ça avance enfin

Dernièrement, le ministre de l’Économie et de l’Aménagement du Territoire, Willy Borsus, a marqué son accord pour l’attribution du marché des travaux destiné à la transformation de l’ancienne gendarmerie de Mellier. Un peu plus de 228000 € pour une première phase de travaux qui comprend le gros œuvre, l’aménagement des abords et les travaux de menuiserie. Cette subvention est octroyée par la Wallonie dans le cadre des SAR, les sites à réaménager.

Il manque 80000 €!

"Nous sommes contents du retour positif du ministre mais ce montant est moindre par rapport à la promesse formulée précédemment, souligne l’échevin des Travaux Pierre Gascard. On nous avait promis à l’époque une enveloppe de 308000 €, il manque donc 80000 €. Nous allons bien évidemment sonder le cabinet du ministre pour espérer récupérer cette somme." C’est l’entreprise Jonkeau de Mont (Houffalize) qui a été désignée pour ces travaux.

Une autre signature en attente

Bien que cet accord soit une bonne nouvelle, il ne marque pas pour autant le commencement des travaux. En effet, la commune est en attente d’autres subsides, ceux octroyés dans le cadre du Programme communal de développement rural (PCDR). "C’est en bonne voie, poursuit l’échevin des Travaux. Le dossier vient de revenir de la Cour des comptes et tout est en ordre. On attend à présent la signature de la Ministre Tellier." Ces subsides permettront de continuer les autres travaux comme les enduits, le chauffage, la ventilation, l’électricité ou encore la peinture entre autres. Lorsque le dossier sera signé des mains de la ministre, les travaux pourront commencer. "J’ose espérer que ce n’est plus qu’une question de semaines", termine Pierre Gascard. Après quoi la commune devra prendre connaissance du règlement général des logements tremplins et voter le point lors d’un futur conseil communal.