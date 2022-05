«Le projet de Chanly va continuer»

Pour rappel, le fédéral veut ouvrir une maison de détention par province pour y réinsérer des délinquants primaires au profil moins dangereux et en fin de peine. Pour la province, c’est Chanly qui a été choisi par le fédéral. 17 détenus (car il y a 17chambres dans cet ancien couvent) sont prévus.

M. Arens estime notamment que les autorités locales ont été mises devant le fait accompli. "Depuis la réunion d’information donnée par le fédéral et le cabinet du secrétaire d’État, les citoyens ont été encore plus insécurisés et très inquiets. Aucune réponse à leurs questions sur le choix de ce site ne leur a été donnée" , dit-il au ministre. "Tout est choquant dans ce projet: le fait de l’imposer aux habitants sans concertation, le choix du lieu d’accueil qui est un milieu rural à faible densité de population." Chanly est un village qui compte seulement 600 habitants, éloigné des grands centres d’activité. "Cela ne favorisera pas la réinsertion, puisqu’on voit mal comment se réinsérer dans les bois, comme disent les habitants", rapporte encore le député bourgmestre d’Attert qui demande au ministre d’abandonner le projet: "Une prison à côté d’un home pour enfants, ce n’est pas acceptable. Une prison dans un petit village comme Chanly ne l’est pas plus non plus", conclut-il.

«Il n’y a aucune raison de craindre ces personnes»

M. Van Quickenborne a répondu que comme à chaque fois, même si un projet est bon et qu’il fait l’unanimité chez les parlementaires, il y a toujours l’effet Nimby (pas chez moi) qui joue quand il s’agit de l’implémenter.

Il rappelle aussi que le process a été respectéà Wellin: une fois qu’un site est retenu, il y a ensuite des contacts avec, dans l’ordre, le bourgmestre, le collège, le conseil communal et la population.

"Toutes ces étapes ont été effectuées à Wellin, avec le soutien du bourgmestre et du collège, en tout cas jusqu’à ce que des protestations de la population n’apparaissent. Le site a été choisi avec soin."

Le ministre écarte clairement d’un revers de la main toutes les craintes soulevées par le député d’Attert: "En province de Luxembourg, nous avons besoin d’environ une vingtaine de places pour la loi de 2006 et ce site en dispose de dix-sept. Ce chiffre constitue le maximum des condamnés présents. Il ne sera jamais dépassé. Je rappelle que ces dix-sept détenus seront en permanence encadrés sur place par du personnel de la DG EPI, comme dans toute prison. Il faut donc être bien clair, ces détenus seront sélectionnés au niveau des faits commis, de la gravité de la peine et de leur appartenance à la région proche. Ils ne circuleront pas librement, que ce soit dans les rues ou dans les environs de la maison de détention. Ils ne pourront sortir que dans les conditions strictes liées à leur réinsertion et après l’accord de la direction, comme c’est le cas dans une prison classique. Il n’y a donc aucune raison de craindre ces personnes. Il faut au contraire les aider à se réinsérer. C’est là toute l’essence de ce projet de maisons de détention."

Et le ministre de la Justice de conclure: "Le projet de Wellin va donc continuer, car il n’y a aucune raison fondamentale pour qu’il en soit autrement."