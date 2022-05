Le magasin réseau paysan de Libramont ne fermera pas ses portes (vidéo)

Mme Charrière, on a craint le pire pour ce magasin Réseau Paysan. Où en est-on aujourd’hui?

Le magasin ne va pas bien comme c’est le cas pour tout le secteur du circuit court. Durant la pandémie, nous étions débordés par le succès. Nous avons pu fidéliser 30% de la clientèle d’avant-Covid puis tout s’est effiloché.

Pas de pénurie: huile de tournesol et farine produites chez nous

La guerre en Ukraine a-t-elle un impact? Serait-ce cela la cause?

Non. Dans notre magasin, les rayons sont pleins de farine produite avec les céréales de chez nous; idem pour l’huile de tournesol que nous avons en abondance car fabriquée chez nous. Pareil pour les pâtes, etc. Nous ne dépendons en rien de l’extérieur; que ce soit d’Ukraine ou de Russie. Il y a du stock, preuve que notre paysannerie est résiliente et permet la souveraineté alimentaire sur notre territoire.

C’est quoi alors le souci?

Notre postulat de départ, c’est de proposer au magasin tous les produits de tous nos coopérateurs.Or nous comptons par exemple 29 producteurs laitiers sur nos 95membres. Notre rayon laitier est donc immense. C’est trop. Le client ne s’y retrouve pas tant il y a de différences de prix, d’offres diversifiées, etc. Par contre, notre magasin ne propose pas assez de choix en fruits et légumes. On doit se recentrer aussi sur les produits phares comme la mozzarella de bufflonne produite à Neufchâteau, par exemple.

De plus, le cheminement dans la boutique n’est pas judicieux. Il nous manque un vrai commercial qui sache communiquer. On a lancé un appel pour en recruter un ou une.

Toute cette réflexion sera entamée lors de l’assemblée générale de juin. Les changements qui seront décidés seront appliqués d’ici un an. Mais nous resterons ouverts sous la formule actuelle jusque-là.

Épicerie fine italienne et bistro du terroir

Comment allez-vous faire revenir les clients d’ici-là?

On a décidé de mieux communiquer sur le circuit court, c’est le but de notre porte ouverte de ces vendredi et samedi.

Et puis, nous allons louer une partie de notre surface à une épicerie fine italienne et à une autre personne qui fera un bistro du terroir avec dégustation de produits et de bières. Cela nous permettra de partager le loyer qui est de 3500€ par mois et d’attirer des clients.

Comment fonctionne votre magasin?

C’est une formule hybride que nous avons mise en place et je crois qu’on s’est planté au départ. Il existe deux modèles:

1. le magasin de coopérateurs: la coopérative qui fait tout de A à Z et qui gère un ou plusieurs magasins. Cela existe en province de Namur.

2. le magasin de producteurs, comme celui qui s’est développé à Marche, créé par 6fermiers qui assurent tout sans employer de salarié.

Nous, on est entre les deux. Sur les 90producteurs de notre coopérative, une quinzaine seulement prend sur son temps à la ferme pour venir tenir le magasin. Or, dans les statuts, tout le monde est supposé le faire. Mais comment obliger quelqu’un de récalcitrant? Cela doit aussi être mis sur la table de cette AG de juin qui sera cruciale.

Nous sommes conscients de nos faiblesses et on va mettre une stratégie en place.

Biocap qui s’est installé à Libramont voici quelques années est-il en concurrence avec votre magasin?

Quand il est arrivé ici, il nous a demandé pour entrer dans la coopérative mais nous avons refusé car c’est une chaîne.

Des coopérateurs de chez nous y placent leurs produits. Le bio au Réseau Paysan représente 40%de la production totale et certains coopérateurs pensent à une transition vers ce modèle.