Il pointe aussi la belle marge de manœuvre supplémentaire de 490000 € pour le budget 2022. Une belle augmentation par rapport aux chiffres de 2020 qui présentaient en boni de 750000. Mais ce " résultat est d’autant plus remarquable lorsqu’on constate l’important prélèvement effectué en 2021 pour le fonds de réserve extraordinaire de 1130000 € alors qu’il n’était que de 300000 € en 2020 ".

À cela une explication: " Les recettes sont celles de prestations qui font l’objet d’une véritable envolée. En effet, le produit de la vente de bois s’élève à presque 800000 € par rapport aux années précédentes où elles avoisinaient les. 100000 €", détaille le responsable financier.

Quant aux dépenses de personnel, de fonctionnement et de dettes, elles sont jugées " assez stables ", sauf du côté des transferts avec une augmentation de l’intervention communale supplémentaire en faveur du CPAS de plus de 71000 €.

À noter aussi que 97% des recettes ont été réalisées contre 91% des dépenses. En guise de conclusion: " Ce boni témoigne d’un signe de bonne santé financière de la commune de Musson et apporte une bouffée d’air pour les exercices futurs ."

Côté extraordinaire, on découvre un mali de plus de 450000 €. Il s’explique par l’engagement de dépenses pour la réalisation du pont de la Vire à Signeulx, des logements sociaux dans le cadre du PCDR et la piste de pump track dont l’enregistrement des subsides va arriver via la modification budgétaire n° 1 sur l’exercice 2022. Il a aussi relevé un niveau de dette en augmentation, mais qui reste faible (7,13%) par rapport aux dépenses et aux autres communes.

Il s’est attardé sur le montant d’approximativement 300000 € de créances à recouvrer pour les arriérés de taxes et redevances. L’huissier va être sollicité pour les sommes non payées concernant 2019 et 2020.

Le compte 2021 présente aussi un fonds de réserve à l’ordinaire de presque 125000 € et à l’extraordinaire de plus de 1830000 €. Des provisions ont également été constituées pour plus de 216000 € pour les hôpitaux et la pension des mandataires. Robert Schiltz (Avançons Musson) et Christian Marmoy (Écho) sont intervenus pour quelques petites explications et le vote à l’unanimité.

Dans la foulée, l’échevin des Finances Daniel Guebels a présenté la modification budgétaire n° 1 qui permet d’intégrer le boni de l’exercice et majorer des crédits nécessaires pour faire face à l’augmentation des prix de l’énergie. Ainsi, le compte 2022 devrait s’ajuster à 785257 €.