Dès 6h du matin, le grand conseil a embarqué en car pour la capitale mais déception des 14 échansons d’apprendre que le roi Philippe ne serait hélas pas présent. Le Roi avait quitté la capitale pour se rendre à Abu Dhabi pour y présenter ses condoléances au nouveau président des Émirats arabes unis, suite au décès de son prédécesseur, Cheikh Khalifa ben Zayed Al Nahyan.

La délégation arlonaise a été reçue par la cheffe du protocole Mme Moneyne qui a, dès l’accueil, précisé au grand bailli Francis Dubois, que sa Majesté le Roi lui avait bien signifié qu’il était vraiment désolé de cette situation, mais qu’il réinvitait le grand conseil dès l’an prochain.

Francis Dubois explique: "En 1970, le roi Baudouin et la reine Fabiola ont reçu les membres du grand conseil. Depuis lors, tous les 5 ans, nous sommes reçus en audience privée par le Roi. Depuis lors la confrérie est reçue tous les 5 ans. Nous avons donc ainsi été accueillis cinq fois par le roi Baudouin, quatre fois par le roi Albert II et une fois par le roi Philippe en 2015. Donc c’est une bonne nouvelle que d’apprendre que nous ne devrons pas attendre 5 ans pour être reçu par sa majesté en personne et donc nous serons de retour au palais en audience privée dès 2023."

Les Arlonais sont arrivés les bras chargés de cadeaux: une corbeille de fleurs pour le couple royal, un livre Mémoire de Semois écrit par le maître épistolier et grand tabellion Dominique Billon. Sa connaissance des terroirs luxembourgeois fait de Dominique Billion un spécialiste de cette belle région.

À la demande du conseil d’administration, l’artiste Catherine Lhoir a réalisé une œuvre Arlon, la festive , cadeau offert au couple royal. Catherine Lhoir a expliqué à la cheffe du protocole: "Il s’agit d’un dessin réalisé aux feutres aquarellés mettant en scène les somptueux bâtiments et éléments patrimoniaux du chef-lieu, mais aussi la vitalité de son folklore, bien évidemment les fêtes du Maitrank, les cavalcades, les concerts." Une œuvre qui se veut le miroir d’une ville d’Arlon animée par le dynamisme et la joie de vivre des Arlonais.