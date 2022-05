Elle a très tôt fait partie de cette bande d’adolescents qui ont mis en œuvre cette idée d’accueillir des adultes handicapés dans une structure qui n’a cessé de se développer. Marie-France est entrée dans l’institution en 1977 comme ergothérapeute et en a pris la direction en 1992. "C’est quelqu’un qui s’est investi pleinement dans son boulot, elle n’a jamais compté ses heures, se souvient la directrice actuelle Carine Steux. Avec son empathie naturelle, elle était très proche des résidents et de son personnel. Son mari, Jean-Claude Jacob, et ses trois enfants l’ont accompagné dans son formidable investissement pour la Clairière et le monde du handicap. Je me souviens que ses enfants débarquaient à la Clairière dès la fin de l’école."

Le choc a été rude pour les résidents de la Clairière qui ont connu cette dame de cœur qui les a bichonnés pendant tant d’années. "On savait qu’elle était malade et on s’attendait à recevoir cette mauvaise nouvelle, mais expliquer cela aux résidents qui l’ont connu a été compliqué , indique Mme Steux. Ils me remettent des dessins que j’emporterai pour remettre à Marie-France lors de ses funérailles." Hier matin, le président fondateur de La Clairière, Jean-Claude Moncousin, a profité de la remise du titre de 'Royal' des mains du gouverneur, pour rendre hommage à la défunte et lui dédier ce titre honorifique.

Marie-France Camus repose au funérarium Bressart d’Ethe où les personnes souhaitant lui dire un dernier au revoir pourront se recueillir aujourd’hui et demain dimanche de 16h à 18h30.