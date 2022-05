D’un point de vue technique, il peut très bien remplacer le diesel ordinaire, si ce n’est que c’est interdit par la loi, car les carburants des véhicules sont soumis aux accises. Pas le mazout de chauffage.

Le gasoil rouge ne peut alimenter que des engins utilisés exclusivement pour des travaux agricoles et horticoles, ainsi que dans la pisciculture et la sylviculture.

Pas plus de contrôles, mais plus de fraudeurs

Vous êtes plusieurs à constater une augmentation des contrôles de réservoir le long des routes en province de Luxembourg. Une impression qui ne reflète pas la réalité, selon la porte-parole du SPFFinances." Il n’y a pas plus de contrôles qu’avant, assure Florence Angelici. Pour cela, il faudrait plus de personnel. "

Si les contrôles n’ont pas augmenté, les infractions en la matière sont bien, elles, en recrudescence.

Le SPFFinances n’est pas en mesure de nous donner des chiffres pour le premier trimestre 2022. " Un travail de bénédictin " mené une fois par an, commente la porte-parole, qui nous informe des chiffres pour l’année 2021, au niveau national.

En 2021, l’Administration générale des Douanes et Accises a enregistré 1807 infractions pour usage frauduleux de gasoil rouge sur la voie publique. Alors que les années précédentes (faisons l’impasse sur 2020, année de confinement), ce type d’infraction tournait entre 1000 et 1200 par an.

Une flambée qui s’explique par la hausse des prix, mais pas seulement. " Nous ciblons davantage les contrôles grâce aux caméras ANPR ", précise Florence Angelici. Ces caméras lisent les plaques d’immatriculation des véhicules, et permettent d’identifier les véhicules qui ont déjà roulé avec du diesel rouge.

Les traces de "rouge" peuvent rester jusqu’à 10 à 15 pleins, nous assure-t-on.

Certains petits malins ont réussi à enlever le colorant rouge du mazout, croyant échapper aux contrôles. Peine perdue. Des échantillons sont envoyés en laboratoire. Les analyses effectuées permettent d’identifier si le carburant est du diesel ordinaire ou du mazout de chauffage.

L’addition peut être salée

Le mazout de chauffage coûtant environ 1,20 €/litre contre 2 € pour le diesel, il peut en effet être tentant de frauder.

Si vous êtes pris la main dans le sac, l’addition finale pourrait être salée: 500 € pour la première constatation (ça peut encore passer). Ensuite 1250 € à 5000 € pour une récidive. " Le jeu n’en vaut pas la chandelle ", assure Florence Angelici.

Mardi, un fraudeur a été condamné par le tribunal correctionnel de Neufchâteau à 750 € d’amende (sursis pour la moitié), auxquels il faut ajouter les frais de justice (314 €) et les frais d’avocat.

En 2021, le montant des amendes pour ce type d’infractions s’élevait à 878000 € au niveau national.