Fêtes du Maitrank: les animations payantes ne font pas l’unanimité

Du côté de la place Hollenfeltz, les préventes étaient toutes vendues mercredi.Elles représentent 50% des places disponibles. L’autre moitié des places sera disponible directement sur place samedi soir.

Un droit d’entrée à 5 € qui n’a pas fait de vague et que les organisateurs justifient. Ils rappellent d’abord qu’il s’agit d’un événement privé mis en place par les cafetiers et les snacks installés autour de cette place. "Tout augmente que ce soit le prix de la bière, de l’énergie, de la sécurité, du poste de secours , précise Paul Michel, le patron de l’Insomnia et du Cocoon. Ce sont les cafetiers et les snacks de la place Hollenfeltz qui financent tout sur fonds propres. L’argent des entrées nous permet de partir de zéro après avoir payé les frais. Et de ne pas demander cette année de cotisation aux snacks.Notre but n’est pas de gagner de l’argent mais d’avoir un fonds de réserve."

Seul le Maitrank Open Air du samedi soir, à partir de 18h, est payant.Les animations du samedi après-midi et du dimanche restent gratuites sur la place Hollenfeltz.

Comme partout ailleurs en ville (rue Reuter, Grand-Place) où de nombreuses animations familiales gratuites sont prévues, et en partie sur la place des Chasseurs ardennais. Seule la soirée de samedi devient payante (10 € et 5 €), ainsi que le blind test le dimanche après-midi. Selon l’échevin en charge du Tourisme, 70% des places sont vendues pour les concerts du samedi soir. Le blind test affiche, lui, complet!

Arcades et Twins déclinent

Seule ombre au tableau, le désistement des cafetiers de la place Léopold.Ni les Twins ni les Arcades ne tiendront les bars sur la place des Chasseurs ardennais. La Commission des fêtes et les cafetiers n’ayant pas réussi à s’entendre sur plusieurs points.

"Ce que l’on regrette essentiellement, c’est que la Commission des fêtes fasse payer une entrée aux concerts du samedi soir.Elle reçoit un subside public via l’Office du tourisme.Ce n’est pas aux citoyens de payer. Certains n’assisteront pas aux concerts faute de moyens, d’autres par principe.C’est diviser la population alors que les fêtes du Maitrank sont un événement rassembleur. La Commission ne doit pas se faire de l’argent dessus.Les discussions ont été longues. En vain.C’est dommage" , regrette Raphaël Filipucci, le patron des Twins.

Un second point de désaccord concerne l’augmentation du prix de l’emplacement. "On a été touchés par le Covid, maintenant on subit les travaux de la place Léopold.On le savait et on l’accepte. On le ressent bien évidemment. Cette augmentation du prix de l’emplacement ne nous fait pas plaisir mais on l’aurait acceptée, alors que nous sommes décentrés par rapport à nos établissements et dans un espace plus restreint, si les concerts avaient été gratuits. C’est une question de principe. Même si c’est un coup dur pour les Twins et les Arcades.On perd notre plus gros week-end de l’année.Mais on souhaite le meilleur aux fêtes du Maitrank ", ajoute le patron des Twins qui organise un barbecue géant dimanche midi sur sa terrasse à l’entrée du piétonnier.

Appel aux bénévoles

Conséquences, la Commission des fêtes d’Arlon doit combler cette absence pour gérer les bars sur la place des Chasseurs ardennais. "Notre approche auprès des Arcades et des Twins était de leur apporter un soutien pendant les travaux en leur proposant la gestion de ces bars. Cela ne se fera pas, c’est dommage. Nous avons, pour compenser, fait appel à des associations que la Commission des fêtes rémunérera.Il nous reste encore des créneaux horaires à combler. Nous sommes donc à la recherche de bénévoles, essentiellement pour ce samedi soir et ce dimanche ", lance Didier Laforge.

Cet accès partiellement payant fait l’objet d’une interpellation d’Écolo + ce jeudi soir au conseil communal.

Programme complet sur www.fetesdumaitrank.be