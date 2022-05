Double meurtre de Gouvy: le non-lieu prononcé

Les faits avaient choqué. La nuit du 14 au 15 août 2021, Nathalie Maillet, la directrice de Spa-Francorchamps, et sa compagne, l’avocate et professeure d’université Ann Lawrence Durviaux, avaient été tuées par balle par Franz Dubois. L’auteur des coups feu était le mari de la première et les faits ont eu lieu au domicile du couple à Gouvy.