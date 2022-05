Des repas VIP pour les élèves de l’école communale de Barvaux

Les repas privilèges étaient une de celles-là. Mme Hélène s’associe alors à sa collègue Martine Brune, enseignante de 2 primaire et responsable du projet alimentation saine, pour organiser pendant quatre mardis des repas un peu… exceptionnels. Avec une mise en scène comme au restaurant,: "Il fallait voir la tête des enfants en découvrant le buffet! Le succès a été total auprès des enfants mais aussi auprès des enseignants. Parce qu’en plus, ça a aussi permis de regrouper une équipe autour d’un projet", s’enthousiasme Hélène Piron.

Pour cette formule un peu VIP, l’école s’est associée avec des producteurs locaux, des entreprises qui travaillent des produits sains. Le premier d’entre eux, qui lançait justement une formule de repas chauds livrables dans les écoles, est Ô Bocal Verre à Ocquier. "Nous avons ainsi dégusté des produits très frais, des légumes, du poulet local. Les enfants ont beaucoup apprécié. Nous avons pu heureusement compter sur Madame Caroline qui s’est chargée de la livraison des repas conditionnés dans de grandes boîtes qui peuvent maintenir les repas 24 h au chaud. Comme dessert, des glaces de chez Frédéric Lizen et du fromage d’Ozo comme collation", explique Madame Hélène.

Au fil des quatre mardis, tous les enfants, depuis les classes de pré-accueil jusqu’à la sixième primaire (209 au total), auront l’occasion de se régaler. Et pour ajouter encore un peu de saveur à l’expérience, ils étaient servis au buffet par M. Jacobs, le directeur, et des enseignants. Mme Hélène espère bien répéter, et pourquoi pas étendre, cette expérience dans le futur.