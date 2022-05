Cyber-attaque chez Vivalia : «Comme si un missile touchait une base de commandement»

1500 ordis à reformater

Si la situation s’améliore de jour en jour, Yves Bernard, le directeur général de Vivalia, reconnaît que "si on est capable de redémarrer de manière progressive et sécurisée, donc lente, à partir du début de la semaine prochaine, ce sera un exploit car il faut tout vérifier et cela prend du temps."

Un plan de redéploiement est suivi pour rétablir progressivement les cinq systèmes touchés (laboratoire, radiologie, dossiers patients, pharmacie et stérilisation), "de manière extrêmement professionnelle, note le D Pascal Pierre, directeur médical de Vivalia . Quand ils seront connectés à nouveau, nous pourrons remonter en puissance progressivement. Actuellement, c’est petit à petit, sans ouvrir les connexions vers l’extérieur.Il faut savoir que, à terme, les 1500ordinateurs de Vivalia devront être reformatés et reconnectés, ça ne se fera pas en un claquement de doigt.Le CHwapi (NDLR: le centre hospitalier de Wallonie-Picarde, qui a subi une attaque en février 2021) a pris 4 à 6 mois pour retrouver la normalité, mais notre volonté est de reprendre le rythme opératoire et une offre complète des soins dès que possible."

Tout en prenant le CHwapi en référence, le directeur médical souligne qu’ "il ne faut pas tout comparer, l’attaque est beaucoup plus profonde que pour les autres hôpitaux touchés ces dernières années. Nous avons été attaqués au cœur du système, comme si un missile avait touché un poste de commandement."

40 à 50 analyses par jour au lieu de 500

Concrètement, qu’en est-il actuellement pour les patients? Les opérations sont toujours suspendues, sauf celles urgentes, et sauf les accouchements bien sûr.

Quant aux consultations (il y en a 6349 programmées la semaine prochaine sur 4 jours), « elles restent suspendues jusqu’aux deux premiers jours de la semaine prochaine au moins, et les médecins qui auront accès à leur liste pourront recontacter les patients prioritaires selon leurs possibilités » , éclaire le Dr Pascal Pierre, précisant également qu’aucun patient n’a été transféré.

Si la radiographie n’a pas cessé de fonctionner, l’imagerie n’est plus diffusée sur les ordinateurs, par exemple. "Et les laboratoires n’ont pas cessé leurs analyses, mais ils en effectuent 40 ou 50 par jour à la place de 500" , complète le directeur médical. Enfin, il a été confirmé que les salaires et tous les autres paiements seront bien versés.

«Pas le chaos»

La direction de Vivalia a également profité de ce point presse pour faire part de son mécontentement sur certaines critiques quant à sa gestion de l’affaire. "Nous avons été choqués de voir que la presse parlait de chaos, ce n’est pas le chaos! Vivalia gère la crise de manière professionnelle, nous avons l’habitude de les gérer, surtout avec le Covid" , assure Yves Bernard, qui admet comprendre que le retour " au bic et au papier est bien moins souple", tout en saluant le travail "considérable" de ses équipes.

Reste que sur le terrain, plusieurs employés nous confient que "si ce n’est pas du chaos, ça y ressemble" . C’est que les conditions de travail, qui étaient déjà loin d’être optimales, sont pires depuis l’attaque du ransomware Lockbit.

Le Dr Pascal Pierre reconnaît que « ce qui est important, c’est la communication interne. Nous utilisons entre autres un groupe privé sur Facebook pour partager les infos et le nombre d’adhésions a d’ailleurs explosé depuis une semaine.Par ailleurs, la téléphonie est rétablie.Et le call center est toujours en action. »

Et de conclure: " Il faudra du temps, mais nous allons prendre les mesures nécessaires pour que ça n’arrive plus jamais" .