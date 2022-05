Philippe Raxhon en conférence

Ce vendredi 20 mai se tiendra, à La Roche, une conférence intitulée « Histoire, mémoire, comment nous souvenir du passé ? » et animée par Philippe Raxhon, historien, professeur de critique historique à l’université de Liège. Il y sera question des usages du passé, déclinés au présent, et de la manière dont ces usages influencent nos représentations du monde, des autres et de nous-mêmes. L’actualité déborde de références mémorielles et d’instrumentalisations du passé, et plus les conflits sont hargneux, plus l’histoire est mobilisée. Attention, la conférence se donnera en l’espace culturel « Le Chalet» et non en la salle Miro comme indiqué dans un premier temps. Notons que Philippe Raxhon est également auteur de thrillers où la raison et l’histoire ne sont jamais loin. En fin de soirée, il fera le point sur son actualité littéraire. PAF : 5 €. Cette soirée est organisée par le cercle d’histoire et d’archéologie Segnia en partenariat avec différents acteurs locaux.