Les Belges font toujours le plein au Grand-Duché de Luxembourg

On est passé de pompe en pompe du côté luxembourgeois pour prendre la température.

À Martelange, le moins que l’on puisse dire, c’est que les pompes n’ont pas été très prolixes le sujet comme chez Esso: « On ne répond pas à ce genre de questions. Le big boss ne veut pas d’interview ». Mutisme aussi chez Total.

«Les gens font plus attention évidemment»

À écouter, les commerçants qui jouent le jeu, les gens n’ont pas encore vraiment changé leurs habitudes. Et tant qu’il y aura une différence, les Belges viendront s’approvisionner au Grand-Duché. C’est sûr, plus la différence diminue, plus les clients lointains hésitent. On a quand même encore rencontré un Marchois qui venait spécialement à Martelange pour remplir le réservoir.

Ce qui a changé: le passage plus fréquent et l’arrêt pour des quantités réduites. On profite d’une veille de hausse pour anticiper. L’employé d’une station de dire: " Les gens préfèrent mettre de petites sommes, ils ont peur de faire un plein complet. Avec la Belgique, on a beaucoup de 10 ou 15 euros. Ils viennent acheter des clopes et de l’alcool. 20 centimes, cela reste important. C’est sûr que les gens font plus attention" . Comme pour les en-cas sur les comptoirs. Le "on peut vous proposer quelque chose à grignoter?" est fréquent pour inciter le client.

Quasi à chaque station, on a vu des conducteurs ouvrir leur coffre et remplir des jerricanes. Comme ce Tennevillois: " Je fais 2000 kilomètres par mois, je gagne 20 euros sur 100 litres ."

Face à l’envolée des prix, les employés reçoivent les doléances des clients, voire leur agressivité: " Quasi un sur deux se plaint, mais on ne sent pas la différence ", dit Leila de chez BP.

À la Gaichel, près d’Arlon, on ne sent pas de différence, « il faut bien continuer à vivre, le prix augmente aussi ailleurs. »