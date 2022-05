Cyberattaque chez Vivalia: les salaires pourront bien être versés

L’intercommunale assure s’inscrire dans une dynamique de redémarrage progressif de son parc informatique, "suivant les priorités fonctionnelles établies et qui restent inchangées avec, dans l’ordre, les laboratoires, la radiologie et les dossiers médicaux, conjointement avec la stérili et la pharmacie." De nouveaux ordinateurs seront installés en nombre limité dans les prochains jours au niveau des services jugés prioritaires. Ces ordinateurs sans connexion extérieure pourraient notamment permettre à l’intercommunale de récupérer le listing des consultations, poursuit le gestionnaire des sites hospitaliers de la province du Luxembourg.

Les opérations non-urgentes et les consultations restent annulées, sauf exceptions, de même que la radiologie et la scintigraphie. Les centres de prélèvement et centres Covid sont quant à eux de nouveau opérationnels.

Des pirates informatiques se réclamant du groupe ransomware Lockbit ont revendiqué la cyberattaque cette semaine sur leur plate-forme internet, affirmant détenir 400GB de données incluant des données personnelles de patients et de membres du personnel. Des revendications que Vivalia n’a pas tenu à communiquer. "L’enquête est de la responsabilité du parquet fédéral", indique Yves Bernard, directeur général de Vivalia.