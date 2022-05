Suspicion d’argent détourné: «Mon client a appris l’affaire en lisant la presse!»

Selon MeMignon, son client n’est absolument pas au courant de ce qu’on lui reproche.

Pire même: "Il a découvert toute l’affaire en lisant le site internet du journal" , soutient encore son avocat: "Il a appris, en lisant le communiqué de la zone de police et ensuite de la Ville de Neufchâteau, qu’il y avait eu des mouvements d’argent prétendus suspects. C’est tout, pas un iota de plus. Il n’a été entendu ni par la zone de police ni par les autorités communales. Il ne sait même pas ce qu’on lui reproche. Il n’a même pas été reçu pour s’expliquer devant son employeur à la Commune. Aucun courrier, rien; si ce n’est ce communiqué qui tombe lundi après-midi", poursuit MeAlexandre Mignon.

«Mon client n’a pas pu s’expliquer»

"Je ne doute pas qu’il y a des mouvements suspects dans la comptabilité, mais mon client n’a pas été mis au courant et n’a pas eu l’occasion de comprendre ce qui a bien pu se passer. On ne lui a pas laissé le temps de s’expliquer et c’est problématique."

Quand on demande à MeMignon quelle est la suite de la procédure, il répond qu’il n’en sait absolument rien: "Ce qui est logique, puisqu’on ne sait rien des faits.

En tout cas, conclut-il, d’un point de vue du droit de la défense et du droit administratif, ce non-respect de la procédure pose d’emblée un réel problème."

Tout part d’un communiqué de la zone de police Centre Ardenne

Petit rappel des faits: lundi fin de matinée, un court communiqué signé par Benoît Lutgen, le président de la zone de police du Centre Ardenne et par le chef de corps f.f. André Mathieu, signale que "L’actuel comptable spécial de la zone de police Centre Ardenne a averti le collège de la zone de la découverte de mouvements suspects dans la comptabilité de son prédécesseur.

Sans préjuger de quoi que ce soit et en total respect de la présomption d’innocence, le collège a porté ces informations à la connaissance du procureur du roi du Luxembourg. Eu égard aux prérogatives du parquet, la zone Centre Ardenne est contrainte de se limiter au présent communiqué."

Ensuite, vers le milieu de l’après-midi, c’est au tour de la Ville de Neufchâteau par l’intermédiaire du collège communal et du bourgmestre de communiquer dans un plus long texte qu’on peut résumer comme suit: "Suite à la découverte de mouvements bancaires suspects dans la comptabilité de l’ancien comptable spécial de la zone de police Centre Ardenne, également directeur financier de la ville de Neufchâteau, des décisions immédiates ont été prises. Le directeur financier s’est mis en retrait de ses responsabilités. Suite à des investigations demandées rapidement par l’autorité communale, des mouvements financiers suspects dans la comptabilité de la commune et du CPAS datant d’un certain temps ont également été remarqués. Le collège communal, sans préjuger de quoi que ce soit, a transmis toutes ces informations au procureur du roi pour suite utile.

Le collège et l’administration de Neufchâteau se mettent à l’entière disposition des enquêteurs pour aider à faire toute la lumière sur ce dossier."

Et là aussi d’insister sur le fait que "le collège rappelle l’importance du respect de la présomption d’innocence".