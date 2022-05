Exactement, c’est notre premier album. On avait fait un EP avant le confinement, on n’a pas pu le diffuser car on n’a pas joué. On a profité des confinements successifs pour enregistrer dans un studio professionnel, au Chênée Palace. On a passé deux semaines en studio pour les huit titres.

Avec votre groupe, on ne risque pas de s’ennuyer, c’est un début de fêtes du Maitrank du tonnerre?

C’est vrai que ce sera les prémices de grosses fêtes, le lendemain. On va proposer deux heures d’un concert assez exceptionnel. Cela fait six mois qu’on le prépare. L’Entrepôt demande qu’on fasse quelque chose d’exceptionnel quand on sort un nouvel album. Deux heures de grosses fêtes, entrecoupées de moments intimistes, on emmènera les gens dans les pubs en Irlande.

C’est du rock celtique en français. Assez pêchu comme musique?

C’était l’ambition du départ, une musique festive, un peu rock’n’roll, avec des accents irlandais. Se faire plaisir en tant que musiciens. Le but est surtout que cela fasse plaisir au public, qu’on fasse la fête.

Oui, mais avec des textes rebelles, revendicatifs?

Oui, et sans être moralisateurs. On remarque en tant que citoyen, observateurs du monde, que plein de choses ne vont pas du tout. Des aspects pourris de notre société qui nous dirigent vers un déclin ou vers une catastrophe. On a décidé d’en parler dans nos chansons en faisant la fête.

Les coups de gueule sont contre quoi?

Le néolibéralisme qui nous projette vers des pénuries alimentaires, des pénuries d’eau. On a pas mal de chansons sur l’accueil des migrants, sur l’écologie, la pollution de la planète. Ce capitalisme est un gouffre à résilience sociale.

Pas pour cela que le concert sera trop sérieux?

Faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. On est là pour faire la fête et si on sait faire passer des messages en même temps, tant mieux!