La cyberattaque de Vivialia revendiquée

Lockbit affirme avoir crypté 400 GB de données concernant Vivalia collectées via Vivalia, l’IFAC, le CHA et les CSL.Des données personnes sur les patients et leurs maladies, les données personnelles des employés notamment.Des données qui, à défaut du paiement d’une rançon, seront rendues publiques le 26 mai à 17h.

Une information que Vivalia ne souhaite pas commenter. "Cette information concerne le volet judiciaire de l’affaire.Nous sommes en contact étroit avec la police judiciaire, le procureur du roi et la cellule cybersécurité de la police fédérale. Nous n’interférons pas dans l’enquête" , précise Fabian Namur, le porte-parole de Vivalia.

Ce dernier rappelle que la priorité pour l’intercommunale est de remettre en fonctionnement les services de soins de santé. "Nos informaticiens, épaulés par des experts extérieurs en cybersécurité, travaillent sans relâche pour sécuriser et remettre en place l’activité médicale.Mais nous devons avancer avec précaution. C’est notre priorité absolue , insiste le porte-parole. Nous avançons vers un rétablissement de la structure informatique mais, comme nous n’avons pas d’expérience dans ce genre d’attaque, nous ne pouvons pas encore donner une échéance précise."

Tout est mis en place jusqu’à présent pour assurer l’essentiel des soins et les urgences. Des accords existent avec des hôpitaux extérieurs à la province en cas de nécessité absolue.Une solidarité qui n’a, à ce jour, pas encore été activée.