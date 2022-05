Le parcours entre les différentes églises pour le côté "itinéraire", les bougies et l’onirisme partagé par les performances proposées pour la partie "rêve" formeront ces "Itinérêves".

Musique classique

Pour tenir ce thème et contenter un maximum de sensibilités, l’appel a été fait à plusieurs figures de la région.

Le concert de ce vendredi 20 mai convoquera trois musiciens classiques en l’église Saint-Médard de Saint-Mard: la violoniste Jehanne Strépenne, Guy Goethals pour le saxophone, et Dominique Bodson qui jouera sur les orgues restaurées l’année dernière.

Au programme: des arrangements de Rameau, Schuman, Debussy, Chopin tout en donnant une attention spéciale à un compositeur et organiste belge de renommée internationale: César Franck, dont on célèbre le 200eanniversaire cette année.

Airs électroniques

Le 27 mai, c’est dans la chapelle Saint-Thérèse-de l’Enfant-Jésus, du Carmel de Virton qu’aura un live de musique électronique avec projection mapping.

Aux commandes: Tom Franck pour la musique, et Xavier Collet pour l’image, deux membres du collectif Eklektik Guys. Le public se tiendra debout, mais quelques places assises sont disponibles en s’adressant au service culturel de Virton.

Conte musical

Pour clore ce triptyque, le 3 juin, le conte musical "Oneiros" sera présenté en l’église Saints-Pierre-et-Paul d’Ethe.

Le son du cor d’harmonie joué par David Lefèvre, corniste à l’orchestre philharmonique royal de Liège, et la comédienne Iota Gaganas guidera les spectateurs dans le palais des illusions où Nyx, Morphée, Phantasos, et autres dieux et déesses de l’Olympe seront contés.

Trois spectacles originaux, pour découvrir ou redécouvrir le patrimoine ecclésiastique et les talents de la région.

Tarifs: 5 € par spectacle ou 12 € pour les trois spectacles.

Infos et préventes: Biblio’Nef (Virton) ou page Facebook Culture à Virton.