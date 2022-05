Des boîtes aux lettres jaunes dans les 28 villages de Libramont

"À part à Chaudfontaine, c’est une forme de budget participatif inédite en Wallonie parce qu’on ne privilégie aucun habitant; tous les Libramontois sont sur le même pied. On s’adresse à tous les villages sans exception ", déclarent en chœur la bourgmestre Laurence Crucifix, l’échevin de la Participation citoyenne Jonathan Martin et Christelle Schingtienne qui vient d’être engagée pour chapeauter tout ce qui tourne autour de la participation et des budgets citoyens.

Concrètement, comme cela marche?

1. Chaque ancienne commune reçoit 15000 €. Quelle que soit sa taille. Donc Remagne et ses 125 habitants auront un budget de 15000 € comme Libramont qui compte 15000 âmes! Égalité parfaite, donc.

2. Chaque association d’un village ou un groupe de 5citoyens au moins, peut proposer un projet qui rentre dans les clous: 15000 € maximum; il doit être d’intérêt public; être techniquement faisable, etc. "Cela peut être l’installation d’un barbecue de quartier ou de bancs publics ou même d’une excursion de tout le village", dit M. Martin.

3. Une fois le projet rédigé sur un formulaire distribué par la Commune en toutes-boîtes, on le dépose dans la boîte aux lettres à idées de son village. les habitants ont un mois avant que celle-ci soit vidée par Christelle Schingtienne.

4. Il y aura des réunions dites citoyennes et des choix seront opérés par les citoyens et ensuite validés par la Commune.

5. L’idée, c’est d’aller vite dans cette sorte de petit PCDR qui verra la concrétisation des projets en l’espace de 18mois depuis sa conception.

6. Pas encore pour tout le monde . Pour placer les boîtes aux lettres jaunes dans les villages, la Ville a procédé par tirage au sort et on commence dès le 20mai avec 7 villages et donc 7boîtes: Remagne, Nimbermont, Rondu, Chênet, Bras-Haut, Bras-Bas et Séviscourt. Deux réunions citoyennes sont programmées à Bras le 22juin à 19h 30 au tennis de table et le 23juin à Remagne aux Grévis.

7. Et les autres? Pour l’an prochain sont concernées les anciennes communes de Libramont (vu l’étendue et la population, il y aura 2 boîtes et des urnes citoyennes dans des commerces de proximité) Freux et Saint-Pierre. En 2024 ce seront Recogne, Sainte-Marie et Moircy. À noter encore que ces boîtes jaunes qui seront installées aux endroits d’où on a délogé les rouges de la poste, pourront être utilisées tout au long de l’année pour des suggestions diverses venant des habitants.

Un formulaire en ligne est également disponible sur le site Web de la Ville: www.libramontchevigny.be et sur le Facebook.